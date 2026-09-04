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Internacional Apoiadores de Morales protestam na Bolívia contra aumento do diesel Os manifestantes carregavam bandeiras indígenas e cartazes que exigiam do presidente Rodrigo Paz a revogação da norma

Centenas de cultivadores de coca e apoiadores do ex-presidente Evo Morales saíram em passeata nesta sexta-feira (4) na Bolívia contra um decreto do governo atual que dobrou o preço do diesel.

Os manifestantes carregavam bandeiras indígenas e cartazes que exigiam do presidente Rodrigo Paz a revogação da norma. No mês passado, o governo publicou um decreto que aumentou de US$ 0,8 para US$ 1,5 o preço do litro do combustível para os consumidores que compram em grandes quantidades, entre eles produtores agrícolas.

"Não há estabilidade econômica, política ou social na Bolívia", criticou a agricultora Elena Aine, 40. A polícia não confrontou os manifestantes, embora ainda esteja em vigor o estado de exceção decretado por Paz para conter os protestos que paralisaram o país entre maio e junho.

O governo destacou nesta semana que os pequenos agricultores cadastrados em um registro agrário estatal poderão comprar até 2.500 litros por mês ao preço anterior, mas os agricultores em greve ainda exigem a revogação do decreto.

Filas quilométricas nos postos de gasolina se tornaram comuns no país, devido à falta de combustível. Segundo o governo, o aumento é uma tentativa de inibir o contrabando para outros países, que aponta como causa do desabastecimento.

A Bolívia atravessa sua pior crise econômica em quatro décadas devido à falta de divisas, esgotadas por uma política de subsídios aos combustíveis que Paz encerrou em dezembro.

Morales, que governou o país entre 2006 e 2019, não tem representantes no Parlamento, mas é o principal opositor de Paz nas ruas. "Esse governo não tem muito futuro, muito menos Rodrigo Paz como político", afirmou Morales hoje, em entrevista ao canal de TV Red América.

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