Apoiadores dos huthis protestam no Iêmen contra ataques israelenses

Os partidários dos huthis protestaram em massa em Sanaã nesta sexta-feira (27) para condenar os ataques israelenses no Iêmen no dia anterior, em retaliação aos lançamentos de mísseis e drones realizados pelos rebeldes iemenitas contra Israel.

Dezenas de milhares de manifestantes se reuniram no centro da capital iemenita para também renovar seu apoio aos palestinos.

Um manifestante ateu fogo a uma bandeira israelense, enquanto outro segurou uma faixa afirmando que “Israel não poderá mais dormir”, uma referência aos disparos de mísseis Huthis que disparam sirenes de alerta e obrigam os israelenses a correr para abrigos.

Pela manhã, os rebeldes alegaram ter disparado um míssil contra o aeroporto Ben Gurion de Israel.

Os huthis também afirmaram em um comunicado que lançaram drones em direção a Tel Aviv e um navio no Mar da Arábia.

Israel bombardeou o aeroporto internacional de Sanaã e outros alvos dos rebeldes huthis na quinta-feira, em operações que deixaram pelo menos seis mortos.

“Estamos determinados a cortar esse ramo do terrorismo do eixo do mal iraniano. Continuaremos até que o trabalho seja feito”, disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, após seus ataques aéreos no Iêmen.

O porta-voz dos insurgentes, Mohamed Abdulsalam, denunciou os ataques como “agressão israelense contra todo o povo iemenita”.

