A- A+

Pesquisa Apoio à imigração cresce nos EUA com retorno de Trump e atinge o patamar mais alto em 25 anos De acordo com o instituto Gallup, oito em cada 10 americanos são favoráveis à imigração e apoio subiu inclusive entre estratos republicanos

O apoio dos americanos à imigração atingiu o maior nível em 25 anos, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira pelo instituto Gallup. Segundo o levantamento, 79% dos adultos nos Estados Unidos acreditam que a imigração é algo positivo para o país — um salto expressivo em relação aos 64% registrados no ano passado e o maior índice desde 2001.

A mudança de percepção ocorreu em todos os espectros políticos, inclusive entre republicanos, e acontece no momento em que o governo do presidente Donald Trump pretende avançar ainda mais na sua agenda anti-imigração: há uma semana, o Congresso aprovou seu megaprojeto que, entre outras coisas, destina um orçamento recorde para o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) promover sua campanha de deportação em massa.

Os resultados da pesquisa ilustram uma mudança expressiva na opinião pública em comparação com o ano passado, quando o pico de travessias irregulares na fronteira com o México durante o governo Joe Biden (2021-2025) foi um dos temas principais da corrida pela Casa Branca. Na época, 55% dos americanos afirmaram que a imigração deveria ser reduzida. No levantamento revelado esta semana, porém, esse número caiu em quase a metade, com apenas 30% dos entrevistados apoiam a queda nas taxas de imigração. O resultado representa um dos menores níveis desde o início da série histórica, em 1965.

Segundo o instituto de pesquisa, o maior recuo foi observado entre eleitores republicanos. Em 2024, 88% dos republicanos afirmaram querer menos imigrantes no país, contra 48% agora, uma queda de 40 pontos percentuais. Entre independentes, a queda foi de 21 pontos (de 51% para 30%), e entre democratas, de 12 pontos (de 28% para 16%).

A percepção de que a imigração é positiva para o país também cresceu entre os mais conservadores: 65% dos republicanos dizem ver os imigrantes com bons olhos, retomando os níveis observados em 2020. No ano passado, apenas 39% afirmaram ter uma boa percepção dos estrangeiros que residiam no país.

Entre os democratas e independentes, o apoio à imigração permanece elevado: 91% dos democratas consideram que ela beneficia os EUA, e 77% dos independentes.

A pesquisa indica também uma mudança nas prioridades dos americanos em relação às políticas migratórias. O apoio à ampliação do número de agentes de fronteira caiu 17 pontos percentuais em um ano (de 76% para 59%), enquanto o apoio à expansão do muro na fronteira com o México caiu para 45%.

Menos americanos são favoráveis à campanha de deportação em massa contra imigrantes em situação irregular, com uma queda de 47% para 38% em um ano. O resultado indica uma possível nacionalização do sentimento anti-ICE que tomou as ruas de Los Angeles, na Califórnia, e se espalhou por outros estados no mês passado. Durante os protestos, manifestantes criticaram as batidas feitas por agentes da Imigração, sobretudo em comunidades latinas e postos de trabalho.

Por outro lado, houve um crescimento no apoio à regularização dos imigrantes. De acordo com a pesquisa, 78% dos americanos defendem que imigrantes sem documentação possam se tornar cidadãos — um aumento de 8 pontos em relação a 2024. No caso de estrangeiros que chegaram ao país ainda crianças, conhecidos como Dreamers, o apoio à cidadania continua alto, acima dos 80%.

O aumento mais significativo neste quesito foi entre republicanos: 59% agora apoiam a concessão de cidadania para imigrantes irregulares, um crescimento de 13 pontos em relação ao ano passado.

A política dura de Trump também é mal avaliada pela maioria da população, aponta o Gallup. Apenas 35% dos americanos aprovam a forma como o republicano lida com a imigração contra 62% que desaprovam, incluindo 45% que disseram reprová-la fortemente. Neste ponto, porém, há uma disparidade maior em relação à ideologia política. A reprovação é especialmente alta entre democratas (81%) e independentes (45%), enquanto entre os republicanos, 85% aprovam a atuação de Trump e 59% dizem aprovar fortemente.

Entre os hispânicos, a aprovação do presidente é ainda menor: apenas 21% dizem apoiar suas ações na área migratória. Ao mesmo tempo, 91% desse grupo são favoráveis à concessão de cidadania a imigrantes sem documentação, e somente 23% apoiam deportações em massa.

A pesquisa foi realizada entre 2 e 26 de junho com 1.402 adultos em todo o país, incluindo amostras adicionais de pessoas negras e hispânicas, ponderadas para refletir os dados demográficos nacionais.

Veja também