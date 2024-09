A- A+

ARGENTINA Apoio de Milei a Musk na disputa com o STF causa mal-estar no governo brasileiro Presidente argentino retuitou mensagem de sua chanceler, na qual a ministra expressa preocupação pelo fato de que 'cada vez mais países restringem a livre expressão em redes'

Recentes declarações da ministra das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino, através da rede social X (ex-Twitter), sobre a preocupação de seu país pelo fato de que “cada vez mais países restringem a livre expressão em redes”, causaram mal estar em setores do governo brasileiro.



Fontes oficiais afirmaram ao Globo que um post de Mondino do último fim de semana, retuitado pelo presidente Javier Milei, “incomodou e mostrou o quanto é difícil a relação entre os dois países. Nós fazemos esforços e a resposta da Argentina é essa”.

Um dos esforços mencionados pelas fontes brasileiras foi a decisão de aceitar assumir a administração da embaixada argentina em Caracas, após Milei ter rompido relações com a ditadura de Nicolás Maduro. "Vamos analisar e observar. O mais grave é o presidente ter compartilhado uma mensagem que é, claramente, uma alfinetada ao Brasil", disse uma fonte.

Mondino não citou especificamente o Brasil, mas seu post foi interpretado por setores do governo como um ataque ao governo Lula e ao Supremo Tribunal Federal (STF), que semana passada suspendeu funcionamento da rede X no Brasil, em consequência do não cumprimento de ordens judiciais por parte da empresa.

“Na Argentina existe livre expressão porque respeitamos a Constituição Nacional. Um dos objetivos deste primeiro governo de Milei é transformar a Argentina num farol da liberdade”, escreveu a ministra argentina.

Além de ter retuitado o post de sua chanceler, Milei tem trocado mensagens de apoio com o magnata Elon Musk, dono da X, que responde fazendo rasgados elogios ao presidente argentino.



Em recente post, Musk assegura que “o exemplo que você [Milei] está dando na Argentina será um modelo que ajude o resto do mundo”.



A resposta do presidente foi que “trabalhamos para mostrar ao mundo que abraçar as ideias da liberdade traz prosperidade”.

Anteontem, Milei retuitou um post no qual Musk publicou uma foto do ministro do STF Alexandre de Moraes com a seguinte legenda: “Este tirano do mal é uma desgraça para juízes com toga”. O dono da X retuitara um post sobre uma tentativa de abrir um processo de impeachment contra Moraes no Congresso brasileiro.

O presidente argentino também retuitou vários posts do jornal La Derecha Diario, propriedade de empresários próximos a Milei, que falam sobre a tentativa de Musk de utilizar a Starlink para driblar a suspensão do X por parte do STF.

No Palácio do Planalto, a atitude do presidente argentino e de sua chanceler foi muito mal recebida. Já no Itamaraty a reação foi mais tranquila.



Diplomatas consultados pelo Globo consideraram “pouco relevante” os tuítes de Milei e Mondino, e destacaram que “em nenhum deles o Brasil foi mencionado”. Em outros setores do governo, porém, a reação foi bem diferente.

Uma fonte oficial lembrou que o embaixador argentino no Brasil, Daniel Raimondi, ainda não apresentou cartas credenciais ao presidente Lula. Raimondi já está em Brasília há algum tempo, mas ainda não pode participar de atos nos quais esteja presente o presidente.



Uma das alternativas, caso as provocações de Milei continuem, disse uma das fontes, seria demorar o trâmite do embaixador argentino.



