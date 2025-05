A- A+

BRASIL Apontado como líder do PCC e suspeito de controlar o tráfico em SP é preso De acordo com o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, em sua página no X, o suspeito já foi preso 11 vezes

Um homem apontado pela polícia como líder da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), e suspeito de controlar o tráfico de drogas no estado de São Paulo, foi preso nesse domingo (11) na capital.

Ele estava foragido da Justiça desde 2017 e foi detido por equipes da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), na zona leste de São Paulo.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa do suspeito.

A prisão foi anunciada pelo secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, em sua página no X.

A ROTA capturou “Maguegue”, liderança do PCC responsável pelo comando do tráfico de drogas no estado. Ele estava foragido desde 2017 e foi preso na zona leste da capital.



A prisão representa um golpe estratégico contra o crime organizado. pic.twitter.com/5ycgMRClXL — Guilherme Derrite (@DerriteSP) May 12, 2025

"A Rota capturou 'Maguegue', liderança do PCC, responsável pelo comando do tráfico de drogas no Estado. A prisão representa um golpe estratégico contra o crime organizado", escreveu.

De acordo com a postagem, o suspeito já foi preso 11 vezes.

Marcelo Lúcio Paulo, o "Maguegue" foi localizado no bairro da Água Vermelha, em uma ação que teve o apoio da Polícia Civil, através do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). Dois celulares foram apreendidos com ele e encaminhados para perícia. O conteúdo pode ajudar a polícia a buscar outros envolvidos no tráfico.

Segundo a Rota, o suspeito estava vinculado a uma rede de tráfico de drogas onde exercia a supervisão da cadeia logística, desde o recebimento, processamento, até a distribuição de drogas nos pontos finais de venda. O dinheiro obtido com as atividades ilícitas era revertido para financiar as ações do PCC no estado

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), o preso possui um extenso histórico criminal, incluindo a participação em um motim e 11 prisões anteriores por tráfico de drogas, roubo, extorsão mediante fraude e formação de quadrilha. Em 2012, 'Maguegue' já havia sido preso pela Rota.



