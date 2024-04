Após 10 dias de paralisação por acidente, micro-ônibus voltam a circular em Marcos Freire, Jaboatão

A- A+

Os micro-ônibus do sistema complementar que opera no Conjunto Habitacional Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), voltaram a cirular na comunidade. O serviço estava paralisado há 10 dias por conta de um acidente com um veículo da frota no dia 31 de março, durante uma proscissão de Páscoa, que deixou cinco mortos e 29 feridos.

A paralisação dos permissionários prejudicou a linha 118 - Marcos Freire/Barra de Jangada, principal alternativa da população para o transporte complementar. Foi um veículo desse tipo que ocasionou o acidente.

Com a paralisação, moradores que dependiam do transporte público ficaram com a opção de utilizar coletivos da empresa Vera Cruz. Ônibus do tipo operam com uma rota intermunicipal na região, o que pode afetar a população de diversas maneiras, desde cumprimento de horários, até a possibilidade de maiores distâncias percorridas na locomoção.

A Secretaria de Ordem Pública e Mobilidade de Jaboatão dos Guararapes informou, por meio de nota, que realizou uma vistoria em toda frota dos permissionários e após várias reuniões, conseguiram restabelecer o serviço à população. "Toda a frota que vai operar foi vistoriada pela Secretaria e por empresa credenciada pelo Inmetro , enquanto o serviço estava paralisado", completou.

Relembre o caso

No domingo de Páscoa (31 de março), um micro-ônibus, que fazia a linha 118 - Marcos Freire/Barra de Jangada, atingiu um grupo de fiéis em procissão na avenida Barreto de Menezes, no trecho conhecido como "ladeira da Adelaide". Ao todo, o acidente deixou cinco mortos e 29 feridos.

No momento do acidente, o veículo não transportava passageiros. Após o ocorrido, o condutor fugiu do local, mas posteriormente foi identificado e prestou depoimento à Polícia. De acordo com a Secretaria Executiva de Ordem Pública e de Mobilidade de Jaboatão, o veículo estava em situação regular, assim como os documentos do próprio micro-ônibus e do permissionário.

Segundo a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) informou que a perícia no microônibus foi realizada. A partir de agora, "exames complementares seguem em andamento" para elucidação do caso.



As vítimas do acidente seguem em busca de apoio nesse momento. Na segunda-feira (9), por exemplo, 28 famílias puderam participar de um mutirão gratuito com serviços jurídicos. No local, foram passadas orientações sobre direitos básicos disponíveis, como o cadastro no seguro DPVAT (Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres).

Estado de saúde das vítimas

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), sete pacientes seguem internados na Rede Estadual de Saúde, sendo cinco no Hospital da Restauração (HR), no Recife, e dois pacientes no Hospital Dom Helder Câmara (HDH), no Cabo de Santo Agostinho.

Dos cinco pacientes internados no HR, dois precisam receber cuidados intensivos, na UTI, mas possuem quadro estável. Outras três, incluindo uma criança de oito anos, estão fora de perigo. Já as pessoas internadas no HDH permanecem sob os cuidados médicos da unidade e apresentam quadro clínico estável.

Dentre as pessoas que iniciaram os atendimentos na Rede Estadual de Saúde, desde o ocorrido, até então, seis tiveram alta médica. Outros três foram transferidos e estão em leitos da Rede Conveniada.

