Segurança Após 12 anos, Pernambuco volta a ter dia sem homicídio registrado Não houve ocorrências de Mortes Violentas Intencionais (MVI) em todas as regiões do estado, no período de 24 horas. No total, 15 cidades pernambucanas seguem sem contabilizar assassinatos em 2025

Após 12 anos, nessa quarta-feira (15), Pernambuco voltou a registrar um dia sem ocorrências de homicídios em todos os 184 municípios do estado, no período de 24 horas.

Além disso, 15 cidades pernambucanas seguem com contagem zerada de Mortes Violentas Intencionais (MVI) desde 1º de janeiro de 2025. São elas: Afrânio, Calumbi, Carnaubeira da Penha, Fernando de Noronha, Granito, Ingazeira, Itacuruba, Lagoa do Ouro, Manari, Quixaba, Salgadinho, Santa Filomena, Serrita, Terra Nova e Verdejante.

Ações

O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, indicou que o fato deve-se “a uma soma de fatores como o comprometimento dos policiais civis, militares, científicos e dos bombeiros militares pernambucanos”, além de ações estratégicas e integradas das forças policiais.

O Governo de Pernambuco também elencou outros fatores para o chamado ‘Dia Zero’, como ampliação do policiamento ostensivo e preventivo das ruas, reforçado com a chegada dos 2.299 novos policiais e 280 bombeiros, além dos investimentos na aquisição de novos equipamentos e na infraestrutura das corporações.

“Apesar dos muitos desafios, os resultados positivos demonstram que estamos no caminho certo, seguindo firmes e fortes para avançarmos cada vez mais no enfrentamento à violência, sobretudo para preservar vidas”, declarou o secretário.

O valor previsto até o final de 2026 que o Governo de Pernambuco reservou para fortalecer a segurança pública estadual é de R$ 2,3 bilhões, destinados para áreas como infraestrutura, tecnologia, inteligência e pessoal. Em setembro, o estado alcançou 17 meses consecutivos de queda nos casos de homicídios.

Programa

O Governo de Pernambuco possui o Programa Juntos pela Segurança. A política pública de segurança e defesa social é baseada em seis eixos estratégicos: prevenção à violência; cidades seguras e articulação com os municípios; polícia e defesa social; articulação com o sistema de justiça; administração prisional e, por fim, ressocialização.



A iniciativa prevê articulação com municípios para atuação na prevenção e utilização da inteligência de dados para definição de metas.

A nova política do Juntos pela Segurança conta com ações preventivas e repressivas, por meio da atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos do Poder Executivo Estadual, dos demais Poderes Estaduais, da União e dos Municípios, em articulação com a sociedade.



A execução é de responsabilidade das Secretarias de Defesa Social, Desenvolvimento Social, Criança, Juventude e Prevenção à Violência e às Drogas, Saúde, Mulher, Educação, Planejamento, Justiça e Direitos Humanos, Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico.

