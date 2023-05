A- A+

DESABAMENTO EM OLINDA Após 14 dias internado, último sobrevivente do desabamento do Edifício Leme recebe alta do HR A saída do HR ocorreu na tarde dessa quinta-feira (11)

Recebeu alta médica do Hospital da Restauração, na área central do Recife, o homem de 53 anos, identificado como Ebenezer, vítima do desabamento do Edifício Leme, que ocorreu na noite do dia 27 de abril, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.



Ebenezer foi o último sobrevivente resgatado com vida do local e era o último internado desde o ocorrido. Ele passou mais de dez horas soterrado nos escombros e foi levado para o HR na manhã do dia 28, com um trauma na perna esquerda.





Na unidade de saúde, passou por cirurgia e ficou hospitalizado por 14 dias. A saída do HR ocorreu na tarde dessa quinta-feira (11).



Ebenzer era casado com Maria José, uma das vítimas fatais do desabamento do Edifício Leme.



Ao todo, o acidente deixou cinco pessoas feridas, sendo dois homens e três mulheres, e outras seis mortas - um homem, um adolescente e quatro mulheres.

Veja também

MEIO AMBIENTE Bióloga Marina Falcão assume a gestão do Parque Dois Irmãos