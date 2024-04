A- A+

Copenhague Após 24 horas, bombeiros ainda tentam apagar incêndio em prédio histórico na Dinamarca O incêndio começou sob o telhado do edifício e os investigadores ainda não conseguiram acessar o local. Por enquanto, a causa do incidente é desconhecida

Os bombeiros trabalharam durante toda a noite de terça para quarta-feira (17) para extinguir o incêndio que consumiu parte da antiga Bolsa de Copenhague e planejam continuar suas operações nas próximas 24 horas.

Metade do emblemático edifício, construído entre 1619 e 1640, foi consumida pelo fogo e a torre de 54 metros que o coroa desabou na manhã de terça-feira (16).

Embora os bombeiros tenham conseguido controlar o incêndio no final do dia de terça-feira, as chamas ainda não estavam totalmente extintas na quarta-feira de manhã na área devastada.

"Pela manhã, continuamos a apagar o fogo na parte incendiada, onde apenas os muros externos permanecem", disseram os serviços de emergência na rede X, acrescentando que estavam trabalhando para "garantir a estabilidade das paredes".

Os bombeiros também inspecionaram a parte do edifício que permaneceu intacta.

"Na parte que conseguimos salvar das chamas, ainda temos equipes monitorando para garantir que as chamas não se reiniciem. Está planejado que as operações (...) continuem nas próximas 24 horas", afirmaram.

O incêndio começou sob o telhado do edifício e os investigadores ainda não conseguiram acessar o local. Por enquanto, a causa do incidente é desconhecida.

O edifício, localizado perto do Parlamento da Dinamarca, abrigou a Bolsa de Copenhague até os anos 1970 e atualmente serve como sede da Câmara de Comércio dinamarquesa. É uma das construções mais antigas da cidade.

Veja também

segurança Conselho sugere tornozeleira eletrônica como medida protetiva