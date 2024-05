Após quatro dias sem luz, moradores de Porto Alegre celebram volta da energia

A- A+

Nesta quinta-feira (9), a energia elétrica foi reestabelecida no Centro Histórico de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, após 4 dias de suspensão. Por conta das enchentes que tomaram conta da cidade, o corte do fornecimento foi realizado pela CEEE Equatorial, empresa fornecedora, com o intuito de evitar acidentes.

"Na tarde de hoje (9), restabelecemos a energia de aproximadamente dois mil clientes localizados no bairro Centro Histórico da Capital gaúcha, entre a Avenida Borges de Medeiros, Rua Duque de Caxias e Rua Salgado Filho, tiveram a energia elétrica restabelecida", disse a CEEE Equatorial em um post no X.

Durante o dia, a AFP flagrou moradores do bairro se reunindo em tomadas com energia elétrica disponibilizadas pelos shoppings da cidade. Grandes grupos se reuniam para recarregar aparelhos celulares.

Pessoas reunidas para recarregar celulares em Porto Alegre





O Centro Histórico de Porto Alegre foi um dos locais inundados por conta da alta no nível do Rio Guaíba. Nesta quinta-feira (9), o afluente apresentou uma queda, apresentando 4,90 metros pela primeira vez desde o sábado (4), segundo a GloboNews. Este teria sido o motivo para o reabastecimento de luz na área.

Segundo a CEEE Equatorial, milhares de residências continuam sem energia no Rio Grande do Sul por segurança, seguindo recomendações da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e das prefeituras. Pelo menos, 110 mil residências estavam com abastecimento de luz suspenso em Porto Alegre na manhã desta quinta.

O reabastecimento de algumas áreas do Centro Histórico da capital foi flagrado em vídeos compartilhados pelas redes sociais.

Veja também

AJUDA Chuvas no Rio Grande do Sul: Força Aérea realiza lançamento de mantimentos em regiões isoladas