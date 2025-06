A- A+

CELEBRIDADES Após ação na Justiça, web resgata vídeo de mãe de Marília Mendonça rifando pertences da cantora Alvo de processo judicial movido pelo ex-genro, que busca a guarda total do filho, Dona Ruth sorteou violão e carro da artista no último mês

Semanas antes de Murilo Huff abrir um processo judicial contra a sogra, solicitando a guarda unilateral do filho — o pequeno Léo Mendonça Huff, de 5 anos, até então com os cuidados divididos entre o pai e a avó materna —, Ruth Moreira, a Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, divulgou uma campanha de venda de rifas para um sorteio de pertences da artista, que morreu em decorrência de um acidente aéreo, em novembro de 2021. O fato vem motivando, nos últimos dias, indignação e revolta entre parte dos fãs da sertaneja nas redes sociais.

A iniciativa foi divulgada há cinco semanas, no fim de maio, por meio das páginas digitais oficiais relacionadas à Marília Mendonça. Na ocasião, Dona Ruth contou que admiradores da obra da filha poderiam adquirir o violão e o carro da cantora por meio da compra de rifas, a partir de R$ 2, disponibilizadas por meio de um site direcionado a esse tipo de prática. Segundo ela, a proposta tinha como objetivo gerar renda para o Instituto Marília Mendonça, que promove ações sociais em Goiânia (GO) voltadas para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

"Toda renda vai ser destinada para o instituto", ressaltou Ruth, numa entrevista, ao comentar a iniciativa de rifar os pertences da filha. "Gente, imagina esse violão que vocês viram tanto, em tantas lives, tantas músicas, tantos vídeos que ela fez sendo seu por apenas R$ 2", afirmou, antes de completar: "E também tem o carro que ela usava no dia a dia. Foi o primeiro e único carro dela. E, por apenas R$ 2, você pode concorrer a esses tesouros da Marília".

Advogado que representa a família materna da cantora, Robson Cunha também se manifestou à época da divulgação do sorteio, reforçando que a proposta tinha como objetivo "realizar o sonho dos fãs, mas também realizar aquele que foi o grande sonho da Marília Mendonça, que é ajudar o Instituto Marília Mendonça alcançar cada vez mais vidas".

Esta não foi a primeira vez que Ruth organizou uma campanha de venda de bens pessoais de Marília Mendonça. Em 2024, ela rifou outro violão da filha para arrecadar fundos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Ambos os sorteios — sobretudo o mais recente — agora motivam críticas por parte dos fãs da cantora. Admiradores do legado de Marília Mendonça defendem que objetos tão importantes para a carreira dela, como os violões, precisam ser mantidos com o filho, o pequeno Léo. A polêmica ganha ainda mais tração na esteira da disputa pela guarda da criança, em processo que corre em segredo de Justiça.

"Por acaso o violão é seu? Se ela deixou um filho, então é do filho", reclamou uma seguidora de Dona Ruth, à época da divulgação das vendas das rifas. Como resposta, dona Ruth disse: "Tudo que ela deixou é meu". Outra internauta também opinou: "Sinceramente, eu jamais iria rifar as coisas da minha filha, com a grandeza da Marília, por 2 reais, tirando do meu neto a oportunidade de tocar o violão e andar no carro. Isso é surreal!".

Nas redes sociais, rumores dão conta de que a situação teria sido a gota d'água para que Murilo Huff buscasse a Justiça para obter a guarda total do filho, que, desde a morte de Marília, passa a maior parte do tempo sob os cuidados da avó materna. Sem dar mais detalhes, o antigo companheiro da sertaneja revelou, por meio das redes sociais, que descobriu "verdades" recentemente.

"Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos. Infelizmente não posso expor todas as provas e fotos que eu tenho, pois está em segredo de Justiça. Mas a verdade prevalecerá", explicou o cantor, por meio de nota compartilhada no Instagram. As acusações foram rebatidas por Ruth, que usou as redes sociais para expor todos os cuidados despendidos com o neto.

