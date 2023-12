Após agredir mulher cis em bar ao confundi-la com trans, homem é preso preventivamente pela polícia

A- A+

Depois de ter agredido uma mulher de 34 anos em um bar da Zona Norte do Recife, Antônio Fellipe Rodrigues Salmento de Sá compareceu espontaneamente à delegacia, onde foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), nesta quinta-feira (28).

A informação foi confirmada à reportagem da Folha de Pernambuco pelo advogado do homem, Madson Aquino, que revelou, ainda, que o cliente já previa a possibilidade de um mandado de prisão.

Antônio Fellipe vai responder pelos crimes de lesão corporal qualificada com o agravante da vítima ser uma mulher, além de racismo.

Da delegacia, Antônio Fellipe deve ser levado para realizar exames no Instituto de Medicina Legal (IML) e encaminhado depois à Central de Plantões da Capital (Ceplanc), no bairro de Campo Grande, onde dorme antes de ser levado para o Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.

Relembre o caso

Uma mulher de 34 anos foi agredida, na noite do dia 23 de dezembro, ao sair do banheiro de um restaurante no bairro de Parnamirim, na Zona Norte do Recife.

De acordo com o relato publicado por um amigo da vítima nas redes sociais, um homem teria dado um soco no rosto dela após questioná-la se ela era homem ou mulher.

A vítima não conhecia o agressor, que teria a confundido com uma mulher trans. O homem a abordou na porta do banheiro feminino e, ao ser questionado de volta sobre o motivo da pergunta feita a ela, teria desferido um soco.

