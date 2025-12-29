A- A+

Agressão Após agressão a casal em Porto de Galinhas, barraqueiros negam homofobia Nesta segunda-feira (29), Governo do Estado informou que 14 pessoas envolvidas já foram identificadas

Após um casal de turistas do Mato Grosso ser agredido em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, no último sábado (27), alguns barraqueiros envolvidos na confusão resolveram se pronunciar nesta quinta-feira (29). Em vídeo publicado na conta do influenciador Marcio Henrique, no Instagram, os comerciantes afirmaram que os fatos foram distorcidos.

"A história sempre tem dois lados, e aqui eu quero apresentar o nosso. Primeiro, quero deixar claro que não existe cunho algum sobre homofobia. Não foi um caso de homofobia. Os caras estão querendo atrelar isso aí à história. O resumo é mais ou menos esse", iniciou um comerciante sem identificação.

Posteriormente, outro vendedor, este chamado 'Eduardo', declarou que aparentemente os homens estavam "embriagados" ao chegar no estabelecimento. Outro, conhecido como 'Dinho', pontuou ter sofrido um mata-leão de um dos rapazes, em meio à polêmica do valor a ser pago pelo guarda-sol.

"Ele me agrediu, deu um mata leão em mim. Primeiro, ele deu uma tapa no cardápio, depois eu empurrei", detalhou o vendedor.

Ainda no vídeo, uma comerciante chamada 'Vera' salientou que os turistas chegaram a reclamar, quando outros clientes sentaram-se à frente do casal. "Quando a gente colocou as cadeiras para o cliente sentar, simplesmente ele pultou da cadeira dele para a da frente e disse que ninguém ficaria na frente dele", falou.

O caso

Johnny Andrade e Cleiton Zanatta estavam de férias, em Porto de Galinhas, ao serem agredidos por barraqueiros, após se recusarem pagar o valor cobrado para o uso de cadeiras de praia. No final de semana, eles relataram que a taxa passou de R$ 50 para R$ 80 sem uma comunicação prévia.

“Chegamos à praia e um rapaz foi nos atender, conduzindo a gente até a barraca. Ele ofereceu os serviços por R$ 50, com duas cadeiras e um guarda-sol. Na hora de pagar, ele nos cobrou R$ 80. Falei que não era justo e que pagaria os R$ 50”, iniciou uma das vítimas.

“Ele juntou a cadeira e jogou em mim. Depois, vieram 10, 15 em cima de mim, dando vários pontapés. Não tive reação. Cleiton, meu companheiro, saiu correndo para pedir ajuda porque não tinha policiamento em volta para nos ajudar. O Corpo de Bombeiros estava do lado, mas não fizeram questão de ajudar da maneira correta. Deixaram a gente apanhar e só depois que viram que a gente ia ser linchado (é que reagiram). Foi um crime que fizeram com a gente”, relatou um dos turistas, em vídeo publicado pela página Blog do Zau.

A dupla indicou que vai processar a Prefeitura de Ipojuca e o estado de Pernambuco. "Espero nunca mais pisar nesse lugar. Recebemos relatos de outras pessoas que passaram pela mesma situação que a gente. As pessoas não podem passar por isso. A praia é linda, mas se continuar assim não terá mais turismo em Porto de Galinhas", pontuou Cleiton.

Nesta segunda-feira (29), o Governo de Pernambuco, através da governadora Raquel Lyra, informou que irá montar uma operação controlar casos de abuso ao consumidor em Porto de Galinhas. Ainda segundo a gestora, 14 pessoas que participaram do ocorrido foram identificadas e uma já foi indiciada.

Em nota, a Prefeitura do Ipojuca se pronunciou sobre o caso, indicando que "repudia e lamenta o episódio ocorrido em Porto de Galinhas, envolvendo turistas e trabalhadores da praia, que resultou em agressões físicas".

"Trata-se de um fato grave e incompatível com os valores de respeito, acolhimento e hospitalidade que norteiam o destino. Os órgãos competentes já apuram o ocorrido para identificar os envolvidos e adotar as medidas legais cabíveis. Desde o primeiro momento, houve atuação rápida das equipes de salva-vidas e da Guarda Municipal, garantindo a segurança no local e evitando o agravamento da situação", apontou.

Veja também