Após aguardar 10 dias por vaga em UTI, bebê é transferido de Olinda a Palmares em helicóptero

Diagnosticado com bronquiolite viral, um bebê de apenas dois meses de vida precisou ser transferido de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Olinda até o Hospital Regional de Palmares Doutor Sílvio Fernandes Magalhães, na Mata Sul de Pernambuco, na tarde desta terça-feira (27).

Ele aguardava por um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) há dez dias. A criança terá sua identidade preservada ao longo da matéria.

O transporte aconteceu em um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em conjunto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O trânsito na PE-15, em Olinda, ficou travado por um período nesta tarde, já que a aeronave pousou na própria pista. A viagem durou aproximadamente 30 minutos.

A médica Jaciara Bandan, que acompanhou o recém-nascido no translado, detalhou a gravidade do estado de saúde dele.

“Ele está em estado grave, com bronquiolite viral e estava há 10 dias na UPA aguardando por uma vaga na UTI. Ele precisava de cuidados intensivos porque pode precisar de um maior suporte. Ele agora já está na UTI e, a princípio, com a mesma ventilação que fizemos no transporte, que é a não invasiva, feita através de uma máscara facial”, explicou.