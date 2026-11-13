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SARAMPO EM ALERTA Sarampo: em meio a alerta do governo sobre casos no Brasil, saiba onde se vacinar em Pernambuco Apesar de ter recuperado a erradicação do vírus em 2024, o Brasil tem registrado casos esporádicos, principalmente relacionados à importação do vírus de outros países

Nos últimos dias, cidadãos de diversas partes do país têm recebido um alerta do governo federal por meio do WhatsApp sobre o registro de casos de sarampo no Brasil. O comunicado orienta a população que reside em regiões com entrada de viajantes internacionais sobre a importância de manter a vacinação em dia.

Apesar de ter recuperado a erradicação do vírus em 2024, o Brasil tem registrado casos esporádicos, principalmente relacionados à importação do vírus de outros países.

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), considerando o cenário epidemiológico nacional e internacional e o risco de reintrodução e disseminação do vírus do sarampo no Brasil, reforça a importância da verificação e atualização da situação vacinal contra o sarampo como principais medidas de prevenção da doença.

Em Pernambuco, a vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) está disponível nas cerca de 2.800 salas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS). O esquema básico é composto por duas doses, administradas aos 12 e 15 meses de idade.

Alerta do governo federal sobre casos de sarampo no país | Foto: WhatsApp/Reprodução

Recomenda-se vacinar as pessoas sem esquema vacinal completo, o mais breve possível, conforme as seguintes orientações:

- Entre 12 meses e 29 anos de idade sem comprovação de esquema completo: iniciar ou completar o esquema de 2 doses;

- Entre 30 anos e 59 anos de idade sem comprovação de esquema completo: administrar 1 dose.

Em Pernambuco, foram notificados, ao todo, 59 casos. O último confirmado foi em 2020. Recife, Ipojuca, Caruaru, Garanhuns e Terra Nova tem pelo menos um caso em investigação.

O índice estadual de cobertura vacinal está em 93,5% na 1ª dose e 75% na segunda dose. A meta preconizada pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) é de 95%.

Cidades

Em Olinda, a vacinação está disponível em todas as unidades de saúde, policlínicas e no Shopping Patteo. A secretaria de saúde do município informou ainda que os índices de imunização na cidade estão em fase de apuração e que assim que o levantamento for concluído, os dados serão divulgados.

Em Jaboatão dos Guararapes, a vacina tríplice viral está disponível em todas as salas de vacinação. Já a cobertura vacinal para o público de 1 ano de idade está em 89,26%.

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