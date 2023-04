A- A+

Recife Após alta médica, vítimas do incêndio no Lar Paulo de Tarso serão levadas para casa no Prado A informação foi divulgada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, nesta segunda-feira (17)

Quando estiverem recuperadas, as crianças vítimas do incêndio no Lar Paulo de Tarso, no bairro do Ipsep, serão encaminhadas para a "Casa Acalanto", no bairro do Prado, na Zona Oeste do Recife.

A informação foi divulgada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, nesta segunda-feira (17). O espaço, que está situado na rua Pandiá Calógeras, número 110, tem capacidade para até 20 pessoas.

No local, a permanência das 12 crianças não deve ser longa, já que a previsão da Prefeitura do Recife é que seja inaugurada, na quarta-feira (19), a Casa de Acolhida Margareth da Silva, no bairro do Hipódromo, na Zona Norte, para onde as vítimas devem ser levadas posteriormente.

O espaço ganhou o nome da cuidadora que trabalhava no Lar Paulo de Tarso há 10 anos e morreu durante o incidente que ocorreu na madrugada de sexta-feira (14). Além dela, o incêndio também deixou outras três crianças mortas.

Nesse domingo (16), um menino e uma menina, de idades não divulgadas, que estavam no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), na área central do Recife, apresentaram boa evolução e receberam alta. Outras 11 vítimas permanecem hospitalizadas.

Atualmente, seis crianças estão internadas em estado grave em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Restauração, na área central do Recife.

Outras duas vítimas estão internadas no Hospital Maria Lucinda, na Zona Norte, com quadro clínico em evolução, de acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado.

Já as duas crianças e uma outra cuidadora estão em UTIs do Hospital de Maternidade Brites de Albuquerque, em Olinda, onde permanecem estáveis.

Um novo boletim médico deve ser divulgado pela pasta de saúde ainda na manhã desta segunda-feira (17).

