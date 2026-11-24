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Internacional Após anos de tensões, Hungria e Ucrânia abrem "novo capítulo" O líder conservador, favorável à União Europeia, reuniu-se com Zelensky na região mais a oeste do país devastado pela guerra, a Transcarpátia, que também abriga uma minoria étnica húngara

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e o primeiro-ministro da Hungria, Peter Magyar, mantiveram conversas no oeste da Ucrânia nesta terça-feira (24) e celebraram uma nova era nas relações entre os dois países, após anos de tensão durante o governo do ex-primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, próximo ao Kremlin.

Magyar assumiu o cargo em maio e pôs fim ao longo período de governo de Orbán no país.

O líder conservador, favorável à União Europeia, reuniu-se com Zelensky na região mais a oeste do país devastado pela guerra, a Transcarpátia, que também abriga uma minoria étnica húngara.

Os dois líderes depositaram coroas de flores em um cemitério local na cidade de Uzhgorod, onde se encontraram antes de uma entrevista coletiva na cidade fronteiriça de Berehove.

"Considero este dia um momento histórico e uma excelente oportunidade que nos permite abrir um novo capítulo na história e nas relações entre nossos dois países", declarou Magyar.

"Este é um momento importante e (...) muito delicado", afirmou Zelensky, ao classificar como "positiva" sua conversa com o primeiro-ministro húngaro.

"Vamos começar a construir confiança. Antes tarde do que nunca", disse Magyar.

Durante o governo do nacionalista Orbán, as relações de Kiev com a Hungria - país membro da União Europeia (UE) e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) - ficaram praticamente congeladas, e o ex-primeiro-ministro chegou a viajar a Moscou durante a invasão russa.

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