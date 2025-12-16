A- A+

Brasil Após apagão em São Paulo, autoridades pedem fim de contrato com Enel Apagões semelhantes ocorreram em 2023 e 2024

Autoridades decidiram nesta terça-feira (16) solicitar a caducidade do contrato da subsidiária da multinacional italiana Enel para fornecer energia no estado de São Paulo, após um apagão que afetou 2,2 milhões de pessoas.

Na semana passada, uma tempestade com ventos de mais de 90 km/h danificou a infraestrutura elétrica da região metropolitana de São Paulo e interrompeu o serviço, cujo "restabelecimento levou mais de cinco dias para parte dos consumidores", denunciou o governo do estado, em comunicado.

Após reunião com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, as autoridades concordaram em "solicitar à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a decretação da caducidade do contrato da Enel para o fornecimento de energia elétrica em 24 municípios paulistas", informa a nota.

O serviço é prestado pela Enel Brasil, empresa privada controlada pelo grupo italiano Enel, um dos maiores do mundo no setor. A Aneel havia advertido no ano passado que poderia cancelar a concessão caso a empresa não resolvesse uma crise semelhante.

"Os problemas recorrentes no fornecimento e restabelecimento de energia em São Paulo mostram a incapacidade da concessionária", ressaltou o governo estadual.

Imagens divulgadas pela TV do estacionamento da Enel Brasil repleto de veículos de intervenção em meio à crise deixaram indignados os moradores de São Paulo, megalópole de quase 22 milhões de habitantes, incluindo a região metropolitana.

Apagões semelhantes ocorreram em 2023 e 2024, apontou o governador Tarcísio de Freitas, que atribuiu as falhas à demissão de metade dos funcionários da concessionária nos últimos cinco anos.

A Enel Brasil apresenta "problemas relacionados à insuficiência de investimentos realizados e à execução inadequada de vistorias", acusou o governo.

A empresa não se pronunciou após o anúncio. Segundo seu site, ela tem um "plano de contingência" ativado, diante da possibilidade de novas tempestades.

