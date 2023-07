Após asfalto ceder e carro cair em buraco na Avenida Recife, trecho segue interditado

A- A+

Um carro caiu em um buraco na segunda-feira (3) após o asfalto em trecho da Avenida Recife, no bairro de Areias, Zona Oeste da Capital pernambucana, ceder. O ponto, nesta terça-feira (4), ainda segue interditado pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU).

Para facilitar a locomoção e evitar maiores transtornos no trânsito, a equipe da CTTU montou um desvio na área para que os motoristas possam se deslocar.

Logo no começo do trecho, quem estiver indo ao Aeroporto do Recife, ou aos bairros Ipsep e Imbiribeira, poderão fazer o desvio na Rua Capitão Estevão Fernandes, e fazer a volta no setor interditado, passando pela Rua General Francisco Figueroa e pela Rua Tenente Felipe Bandeira de Melo, e poderão prosseguir com o trajeto.



Já para quem desejar realizar o retorno da Avenida, no sentido Br-101 ou o bairro Jardim Paulista, poderá fazer o desvio que leva à Rua Capitão Jacinto da Cruz e seguir com o seu trajeto.

A CTTU permanecerá no local, para auxílio no controle do trânsito, até o fim das obras, que, até o momento, ainda não possuem previsão para término.

Equipes da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) estão no local para o início das obras, que devem ser de contenção em cada um dos lados onde o asfalto cedeu.

Funcionários da Compesa também compareceram nesta terça e fazem a inspeção de um cano que corta a avenida e está exposto no ponto em que o asfalto cedeu para que possam fazer o abastecimento de água dos bairros vizinhos, que deve ser retomada ainda nesta manhã.

