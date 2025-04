A- A+

Investigação PF divulga detalhes sobre caso de ato de vandalismo ocorrido em agência da Caixa em Timbaúba A ação aconteceu ontem (14) na Mata Norte do estado, quando dois suspeitos ainda não identificados entraram na sala de autoatendimento da agência bancária e atearam fogo no local

Dois homens atearam fogo em uma agência da Caixa Econômica Federal localizada em Timbaúba, Zona da Mata Norte de Pernambuco, na madrugada dessa segunda-feira (14), .



O ato de vandalismo foi no espaço da sala de autoatendimento, onde ficam os terminais eletrônicos, e durou cerca de um minuto. Os suspeitos, que ainda não foram identificados, chegaram e saíram do local a pé, utilizando roupas camufladas.



Após tomar conhecimento do fato, a Caixa Econômica acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros para conter o fogo. Ninguém ficou ferido, e os equipamentos não tiveram nenhum dano.





Em seguida, a Polícia Federal enviou uma equipe até a agência para iniciar as investigações. Os policiais federais realizaram a perícia da área e verificaram as câmeras de segurança. Testemunhas também foram ouvidas para tentar localizar os suspeitos do crime.



Aqueles que acreditam terem informações relevantes para contribuir com a identificação dos suspeitos podem contatar o Disque-Denúncia através do número 181.



A pena de quem comete dano a patrimônio público pode variar entre 6 meses a 3 anos de detenção, além do pagamento de uma multa.

Veja também