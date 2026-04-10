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Pernambuco Após atropelamento, mulher é socorrida de helicóptero em Rio Formoso, na Zona da Mata Sul Um caminhão atingiu a vítima, que apresentava uma fratura exposta no momento do resgate

Uma mulher precisou ser socorrida de helicóptero, nesta sexta-feira (10), após ser atropelada por um caminhão em Rio Formoso, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

A vítima ficou ferida gravemente na perna, com uma fratura exposta.

Para o resgate, foram mobilizadas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o SAMU Metropolitano Recife.

O acionamento da equipe aeromédica foi realizado pela central de regulação do SAMU por volta das 15h20, após receber a informação do atropelamento na PE-60.

Ao chegar no local, os profissionais de saúde constataram que a mulher estava com uma fratura exposta na perna e outros ferimentos pelo corpo.

Depois de ser estabilizada, a vítima foi embarcada na aeronave e em 15 minutos chegou ao Hospital Dom Hélder, no Cabo de Santo Agostinho, para receber atendimento especializado.

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