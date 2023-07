A- A+

DISSÍDIO COLETIVO Após audiências de conciliação sem sucesso, TRT6 julga dissídio dos rodoviários nesta segunda (31) O julgamento será no pleno do tribunal e começa às 9h

Após três audiências de conciliação sem sucesso entre os sindicatos patronal e dos empregados, o Tribunal de Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6), no Recife, vai julgar o dissídio coletivos dos rodoviários da Região Metropolitana do Recife (RMR) nesta segunda-feira (31).

A categoria, que reúne motoristas e cobradores de ônibus, está em greve desde à 0h da última quarta-feira (26).



De acordo com o TRT6, que havia mediado as audiências, o agendamento do dissídio "foi feito de acordo com o tempo de análise do processo pela desembargadora relatora".

A relatora, escolhida aleatoriamente pelo sistema automático do tribunal, é a presidente do tribunal, Nise Pedroso.

A audiência, na sede do TRT, no Cais do Apolo, região central do Recife, começa às 9h. Nela, "todos os 19 desembargadores se reunirão e vão dar seus votos para decidir, de forma conjunta, o que deve ser feito", informa o tribunal.



Na quarta, em decisão proferida pelo corregedor do TRT-6, desembargador Fábio Farias, o TRT-6 determinou retorno de 60% da frota de ônibus em horários de pico e 40% nos demais períodos sob risco de multa de R$ 30 mil por dia. Os ônibus transportam cerca de 1,8 milhão de passageiros na RMR.

