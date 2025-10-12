Dom, 12 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo11/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
eua

Após aumentar tarifas sobre a China, Trump diz que Xi Jinping 'teve momento ruim'

Presidente americano afirmou em publicação na sua rede social sobre aumento das tensões comerciais entre dois países

Reportar Erro
Presidente dos EUA, Donald TrumpPresidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Saul Loeb / AFP

Dois dias depois de anunciar o aumento das tarifas aos produtos chineses em mais 100% a partir do dia primeiro de novembro, o presidente americano Donald Trump voltou a publicar, em sua rede social.

O republicano afirmou esperar que o líder chinês, Xi Jinping, não deseje fomentar uma crise econômica em seu país:

"Não se preocupem com a China, vai ficar tudo bem! O altamente respeitado presidente Xi apenas teve um momento ruim. Ele não quer uma depressão para o seu país — e eu também não quero. Os EUA querem ajudar a China, não prejudicá-la!!!”, disse ele na publicação realizada no início da tarde deste domingo.

A declaração vai em linha com o que afirmou mais cedo seu vice-presidente, JD Vance, em entrevista a uma rede de TV americana. Vance afirmou que Pequim deve escolher o caminho da razão, já que os americanos possuem mais poder de barganha.

Leia também

• Alckmin diz que Lula pediu suspensão de tarifa de 40% a Trump e que Rubio não é problema

• 'Química' citada por Trump também ajudou Lula a se aproximar de Bush

• China reage a ameaça de tarifa de 100% de Trump e diz que poderá tomar medidas

Durante a madrugada, a China criticou de forma incisiva os Estados Unidos, ameaçando a adotar contramedidas e responsabilizando o país americano por intensificar as tensões comerciais:

“Ameaçar com tarifas elevadas a cada passo não é a maneira certa de lidar com a China”, disse o Ministério do Comércio. “A China insta os EUA a corrigirem suas práticas equivocadas o quanto antes.” O país afirmou ainda que não quer lutar, mas que não tem medo de lutar.

Trump reacendeu a guerra comercial com Pequim na sexta-feira, em uma disputa sobre as novas restrições chinesas às exportações de minerais de terras raras. O republicano anunciou também restrições à exportação de “qualquer software crítico” a partir de 1º de novembro ao país asiático. Ele também ameaçou cancelar uma reunião com o presidente chinês, Xi Jinping, agendada para este mês.

A decisão veio após a China impor novas taxas portuárias a navios americanos, iniciar uma investigação antitruste contra a Qualcomm, e revelar amplas restrições às exportações de terras raras e outros materiais estratégicos.

Exportadores estrangeiros de produtos que contenham mesmo traços desses minerais extraídos na China precisarão agora de licença de exportação, informou o governo na quinta-feira, alegando motivos de segurança nacional. Certos equipamentos e tecnologias usados no processamento de terras raras e na fabricação de ímãs também estarão sujeitos a controle.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter