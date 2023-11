Após avaliação médica, reféns libertados se reunirão com familiares em Israel

A- A+

O primeiro grupo de reféns libertados do Hamas, capturados em território israelense no ataque de 7 de outubro, deve se encontrar com seus familiares em Israel nesta sexta-feira (madrugada de sábado no horário local), no âmbito de um acordo que estabeleceu uma trégua temporária na Faixa de Gaza.

Composto por 24 pessoas — sendo 13 de Israel, 10 da Tailândia e um das Filipinas —, o grupo foi entregue à Cruz Vermelha, ainda em Gaza, e cruzou a fronteira com o Egito, antes de seguir para Israel. Lá, os reféns foram transportados de avião para vários hospitais diferentes, onde aguardam para se reunir pela primeira vez com os familiares após 49 dias de cativeiro.

Segundo o jornal israelense Hareetz, nove dos 13 israelenses foram encaminhados ao Centro Médico Infantil Schneider, em Petah Tikva, todos em boas condições de saúde; os quatro restantes foram atendidos em hospitais em Ichilov, Sheba e Beilinson. Já os tailandeses e o filipino foram levados ao Centro Médico Shamir (Assaf Harofeh), em Be'er Yaakov, para avaliação da equipe médica — que também os declarou saudáveis, disse o jornal Times of Israel.

O grupo foi o primeiro a sair da Faixa de Gaza após entrar em vigor o cessar-fogo de quatro dias na região, como parte do acordo mediado pelos Estados Unidos, Catar e Egito no começo desta semana. Em troca, as autoridades israelenses libertaram 39 palestinos, entre menores de idade e mulheres, que estavam na prisão de Ofer, em Israel.

Os libertados desta sexta-feira são apenas uma parte dos 50 reféns que devem ser devolvidos a Israel nos próximos dias a partir da passagem egípcia de Rafah. Como parte do acordo, ao todo, serão libertados 150 presos palestinos, que devem, em sua maioria, ir à Cisjordânia, e não Gaza.

Segundo o Hareetz, a lista contendo os nomes dos reféns que devem ser libertados no sábado já foi entregue às autoridades de Israel. Segundo o jornal, a troca deve ocorrer antes das 16h pelo horário local, 11h pelo horário de Brasília. Após Israel verificar a lista, que já foi informada às famílias, serão estabelecidos os nomes dos palestinos que deixarão as prisões do país, também no sábado. O Canal 12 aponta que os números devem ser iguais aos de hoje: 13 israelenses e 39 palestinos.

Em seu ataque ao território israelense em 7 de outubro, o Hamas matou 1.200 pessoas, a maioria civis, e sequestrou cerca de 240 reféns, que foram levados para Gaza. Desde então, em retaliação, Israel, que prometeu "aniquilar" o Hamas, realiza bombardeios incessantes e operações terrestres no enclave palestino. Segundo o Ministério da Saúde deste território controlado pelo Hamas, mais de 14 mil pessoas morreram, incluindo quase 6 mil crianças e perto de 4 mil mulheres. A ONU estima que a guerra tenha forçado o deslocamento de quase 1,7 milhão dos 2,4 milhões de habitantes do enclave.

