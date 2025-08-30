A- A+

ESTADOS UNIDOS Após boatos de morte, Trump é visto com netos a caminho de campo de golfe Especulações cresceram após dias sem aparições públicas e agenda vazia; presidente tem quadro de insuficiência venosa crônica

Em meio a boatos que teria morrido, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi fotografado ao lado de seus netos, Kai e Spencer Frederick Trump, neste sábado (30). A família estava à caminho do campo de golfe Trump National em Sterling, na Virgínia.

Jornalistas também flagraram o momento em que o norte-americano chega ao campo de golfe com o comboio presidencial. Trump vestia uma blusa branca, calça preta e o usava o boné com o slogan de sua campanha eleitoral "Make America Great Again".

Os debates sobre o estado de saúde de Trump começaram a ganhar força em julho, quando o presidente foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica.

O norte-americano vinha se queixando de inchaço nas pernas e, com certa frequência, aparecia usando grossas camadas de maquiagem para disfarçar um hematoma em sua mão. Os rumores de sua morte começaram após dias sem aparições públicas e uma agenda vazia para este final de semana.

