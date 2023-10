Após briga judicial, Dávine Muniz deixa Hospital da Restauração e é transferida ao São Marcos

A- A+

Foi transferida do Hospital da Restauração (HR) para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Marcos, na tarde desta terça-feira (3), Dávine Muniz Cordeiro, a professora de inglês de 34 anos que acabou sendo arremessada de um brinquedo no parque de diversões Mirabilandia, no último dia 22, após as cordas de sustentação se romperem.

A informação foi confirmada à reportagem da Folha de Pernambuco pelo irmão da mulher, Dustin Cordeiro.

A mudança da unidade de saúde só foi possível depois que a família da professora recorreu à Justiça. Após a decisão de uma liminar, o parque foi obrigado a custear a transferência da vítima do acidente para uma unidade de saúde particular, referência no tratamento neurológico. O prazo para cumprimento da ordem se encerrou nesta tarde, às 16h.

Segundo Dustin Cordeiro, o Mirabilandia diverge entre suas ações e seus posicionamentos nos comunicados oficiais. O irmão de Dávine revelou que o parque de diversões, inclusive, já recorreu da liminar que o obrigava a cumprir a transferência.

"O parque e seus representantes vivem soltando notas dizendo que a prioridade é a saúde da minha irmã, porém não se comprometem a nos ajudar. A transferência só foi possível através de uma liminar, da qual eles já estão recorrendo. As notas não têm coerência nenhuma com as ações que eles estão tomando juridicamente", disse.

À Folha, o Mirabilandia garantiu que “tem adotado a máxima seriedade nos cuidados com Dávine Muniz Cordeiro, dando a máxima atenção à sua família” e que “em nenhum momento se negou ou deixou de procurar a família para dar o suporte necessário, psicológico e financeiro”, além de que também “tem procurado atender as demandas dos familiares, com o custeio de suas despesas, bem como despesas de médicos e psicólogos especializados”.

