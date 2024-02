A- A+

ACIDENTE Após cair em plataforma, idoso tem a perna prensada por trem no Metrô do Recife Acidente aconteceu na estação do Barro na tarde desta quinta-feira (1º)

Um novo grave acidente envolvendo um idoso foi registrado na tarde desta quinta-feira (1º), no Metrô do Recife. Após cair na plataforma da Estação do Barro, localizada na Zona Oeste da Capital pernambucana, um homem de 60 anos teve sua perna prensada e arrastada por um trem.

O acidente foi registrado pelas câmeras de segurança do local. Nas imagens, é possível observar o momento em que o homem, que não foi identificado, desembarca do metrô.

Em seguida, ele retorna para perto da composição que já estava com as portas fechadas e prestes a sair da estação. Neste instante, ao ultrapassar a faixa de segurança e se aproximar do trem, o idoso cai na plataforma.

Com a queda, a perna direita do homem ficou de fora do local de espera dos passageiros e acabou sendo prensada e arrastada pelos vagões. O idoso chegou a ser amparado por outros passageiros que aguardavam o transporte público no local.

Em seguida, ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital da Restauração. De acordo com a unidade de saúde, o homem permanece internado e está passando por avaliação. Seu estado de saúde é considerado estável.

Por meio de nota, a CBTU informou que o idoso recebeu os primeiros cuidados da equipe de segurança ferroviária do Metrorec. A companhia reforçou que "por um verdadeiro milagre [o idoso], não foi puxado para os trilhos pelo movimento do trem".

A CBTU destaca, ainda, que a não ultrapassagem da linha amarela das plataformas é uma das principais normas de segurança para se evitar acidentes no uso do metrô. Para ressaltar sua importância, avisos públicos são repetidos de forma constante em todo sistema.

Por isso, a "CBTU também reforça a necessidade de se observar com a máxima atenção todas as normas e avisos sobre uso de equipamentos e instalações do sistema a bem da segurança de todos".

Relembre outro caso grave no Metrô do Recife

No dia 12 deste mês, outro grave acidente terminou com a morte de um idoso que transitava pelo Metrô do Recife.

Após utilizar uma escada rolante que teve seu funcionamento bloqueado por um carrinho, um idoso de 75 anos caiu do equipamento localizado na Estação Recife.

Com o impacto da queda, o homem não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.



