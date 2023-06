Após adiamento por fortes chuvas, Jaboatão divulga nova programação de São João; confira

A- A+

Depois de adiar os festejos juninos que aconteceriam no último fim de semana por conta das fortes chuvas na Região Metropolitana do Recife (RMR), Jaboatão dos Guararapes divulgou a nova programação para o São João, que começará nesta quinta-feira (22) e se estenderá até o dia 2 de julho.

Os festejos deste ano se dividirão em oito polos. O Polo Jaboatão Centro contará com atrações nos dias nos dias 22, 23, 24 e 25 de junho. Já no Polo Muribeca, o evento ocorrerá no dia 25. Em Barra de Jangada, a programação será nos dias 1º e 2 de julho.

Já a programação para a criançada, tanto no Polo Infantil localizado no Ginásio de Esportes Reginaldo Montenegro, quanto no Polo Infantil na Estação Cidadania, em Dois Carneiros, será nos dias 23 e 24.

Atrações

No dia 22, o Polo Jaboatão Centro receberá Allysson Príncipe, As Fulô e Tuca Barros. Já no dia 23, também no Polo Jaboatão Centro vão cantar Internacionais do forró, Allan Carlos, Valquíria Santana.

Já no dia 23, as principais atrações da programação estarão no Polo Curado IV, onde vão se apresentar Xinelo Nordestino, Marcelo Pernambucano e Dudu do Arcordeon.

O encerramento da programação de shows em Jaboatão será no Polo Barra de Jangada, nos dias 1º e 2 de julho, com as apresentações de Chamego Nordestino, Pedrinho Love, Banda Inove, Anjos do Forró, Forró Xodó e Magia Nordestina.



Além dos shows, Jaboatão contará também com Festival de Quadrilhas, entre os dias 28 e 30 de junho. Serão 12 grupos que competirão no Parque da Cidade, em Prazeres, e a vencedora receberá o prêmio de R$ 13 mil.

Confira a nova programação completa:

Quinta (22/06)

Polo Jaboatão Centro - A partir das 18h30

Alisson Príncipe;

As Fulô;

Tuca Barros.

Sexta (23/06)

Polo Jaboatão Centro - A partir das 18h30

Internacionais do Forró;

Allan Carlos;

Valquiria Santana.

Polo Curado IV

Xinelo Nordestino;

Marcelo Pernambucano;

Dudu do Acordeon

Polo Infantil (Jaboatão Centro) - 16h às 20h

Tio Dody e Valdeck

Polo Infantil da Estação da Cidadania - 16h às 21h30

Trio Zabumbão;

Boneca Encantada;

Trio Pé de Serra Rasga Chinelo.

Sábado (24/06)

Polo Jaboatão Centro

Corra Virada;

Trio Pé de Serra - Os Parceiros do Forró;

Banda da Loirinha

Polo Curado II

Os Moreninhos

Edson Araújo

Banda Cavalo Selvagem

Polo Infantil (Jaboatão Centro) - 16h às 20h

Alegria de Brincar;

Matheus e Katilinda.

Polo Infantil da Estação da Cidadania - 16h às 19h30

Forró Danço Quente;

Tio Geraldo

Domingo (25/06)

Polo Jaboatão Centro

Roxinó do Nordeste;

Banda Praeira;

Forró das Estrelas

Polo Muribeca - A partir das 18h30

Nice Valença Pegada de Mourão;

Mecinho Farra;

Cezar Paredão.

Sexta (30/06)

Polo Cavaleiro - A partir das 18h30

Forró Sambado com participação de Leto do Cavaco;

Banda Luminar;

Carta Virada.

Sábado (01/07)

Polo Cavalero - A partir das 18h30

Trio Pé de Serra Os Parceiros do Forró;

Eduarda Alves;

Forró da Vaqueirama.

Polo Barra de Jangada - A partir das 18h30

Chamego Nordestino;

Pedrinho Love;

Banda Inove

Domingo (02/07)

Polo Barra de Jangada - A partir das 18h30

Anjos do Forró;

Forró Xodó;

Magia Nordestina.

