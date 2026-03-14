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INCÊNDIO NO SHOPPING RECIFE Após caso de incêndio, Shopping Recife volta a funcionar neste domingo (15) Retorno das atividades comerciais neste sábado (14) é suspenso devido a falta de tempo para limpeza completa do estabelecimento

O Shopping Recife, localizado no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, emitiu uma nota, na manhã deste sábado (14), informando que as lojas do centro comercial retomam as atividades comerciais neste domingo (15).

A nota foi divulgada por meio do Instagram do estabelecimento que, após o incêndio ocorrido na última sexta-feira (13), tinha o retorno previsto para a manhã deste sábado (14), às 9h, no horário de funcionamento padrão.

Segundo o comunicado oficial, a suspensão das atividades comerciais neste sábado foi mantida por conta do tempo insuficiente para fazer a limpeza completa do estabelecimento.

Confira a nota na íntegra:

Comunicamos a todos que seguimos atuando o mais célere possível na limpeza do Shopping. Visando conforto para todos, decidimos retomar às atividades neste domingo, dia 15, mantendo a suspensão no dia de hoje.

O dia de ontem foi focado na atuação em prol das pessoas e no apoio aos órgãos envolvidos na ocorrência localizada em uma das lojas do shopping.

Em breve, vamos poder nos encontrar novamente, com a excelência de atendimento que sempre pautou nosso shopping.



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