Após chuvas, 400 pessoas ficam desalojadas em Carapicuíba

A- A+

Cerca de 400 pessoas ficaram desalojadas no município de Carapicuíba, na Grande São Paulo, e foram encaminhadas para casas de parentes por causa da forte chuva que atingiu a região na tarde dessa sexta-feira (24). Houve transbordamento de um córrego, o que alagou vias e residências.

De acordo com a Defesa Civil do estado, ao menos quatro bairros foram afetados pelas inundações. O órgão informou que segue de plantão monitorando as condições meteorológicas e orientando os municípios sobre as vistorias às áreas de risco.

Defesa Civil

Na manhã de hoje (25), a Defesa Civil encaminhou 50 cestas básicas, 200 itens de limpeza e 50 kits de higiene pessoal, além de 400 itens de dormitório, como colchões, cobertores, travesseiros e roupas de cama.

Equipes da Defesa Civil municipal seguem em campo auxiliando famílias afetadas e limpando ruas e avenidas atingidas.

A previsão para este sábado no estado de São Paulo é de calor intenso e condições para novos temporais no período da tarde, com possibilidade de raios, rajadas de vento e queda de granizo.

Veja também