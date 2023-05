A- A+

Chuvas Após chuvas intensas, Recife amplia para 10 os abrigos temporários e retoma estágio de atenção Acumulado de chuvas chegou a 122,68 mm no Recife nas últimas 24h

Com a melhora das condições meteorológicas, a capital pernambucana entrou em Estágio de Atenção no final da tarde desta quarta (24), segundo informou o Centro de Operações do Recife.

A previsão do tempo para as próximas 24h é de chuvas moderadas, entre 30mm e 50mm. Segundo o centro de operações, as equipes municipais estão mobilizadas e monitorando a situação.

Os serviços municipais que haviam sido suspensos, como escolas, Procon Recife, Agências de Emprego, Escolas Profissionalizantes, Salas do Empreendedor, atendimento ao contribuinte do edifício-sede da Prefeitura do Recife e equipamentos culturais, deverão voltar ao normal nesta quinta-feira (25).

A Prefeitura do Recife abriu mais cinco abrigos temporários para famílias que tenham necessidade de acolhimento devido às chuvas que atingem a cidade.



Ao total, são dez abrigos temporários com capacidade para receber 910 pessoas que funcionam em escolas, centros sociais e instituições religiosas onde a população pode contar com suporte para dormir, como colchões e roupa de cama, além de kits de higiene e limpeza e refeições.

Confira os locais:

CSU Bidu Krause - Avenida 11 de agosto SN – Totó

Escola Paulo Sexto VI - Rua Guaíra, 200, Linha do Tiro

Escola Municipal de Água Fria - Rua dos Craveiros, 500 - Campina do Barreto

Escola Diná de Oliveira - Rua São Mateus, s/n, Iputinga

Escola Célia Arraes - Rua José Noya, 117, Várzea

Igreja Batista Nacional de Coqueiral - Rua Coripós, 91, Coqueiral

Igreja Batista em Coqueiral - Rua Alcântara, 176

Escola Municipal Jardim Monte Verde - Av. Chapada do Araripe, 223 – Cohab

Escola Municipal Florestan Fernandes - Rua Rio Paranaíba, 541 - Ibura

Escola Municipal Jardim Uchoa - Rua Argemiro Galvão, 94 - Areias

“Desde ontem à noite (terça), nós ativamos o estado de alerta máximo do nosso COP, soltamos os avisos ainda durante a madrugada, hoje pela manhã tivemos a primeira reunião com toda a equipe operacional na Prefeitura e agora eu estou acompanhando as ações da prefeitura”, explicou o prefeito João Campos.

Balanço

Nas últimas 24h, foram registradas chuvas que chegaram a 122,68 mm na estação pluviométrica do Ibura, na Zona Sul do Recife, o equivalente a 37% da média histórica do mês de maio, que é de 328,90mm.

A Defesa Civil do Recife recebeu 437 chamados da população, principalmente referentes a pedidos de vistorias e solicitação de lonas.

O plantão permanente e o órgão pode ser acionado pelo telefone 0800.081.3400. A ligação é gratuita e o atendimento, 24h.

A orientação é que os moradores das áreas de risco fiquem atentos e acionem o órgão em caso de necessidade. A gestão informa que população deve ficar atenta aos canais digitais da Prefeitura do Recife, que estarão sempre atualizados sobre a situação.

Já a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) registrou 25 ocorrências com árvores, sem gravidade. Dessas, 23 já foram resolvidas e duas, esta noite, estavam sendo atendidas. A Emlurb usou carros equipados com jato de sucção para percorrer as vias públicas que apresentaram acúmulo de água, desobstruindo galerias e canaletas da rede de drenagem de águas pluviais.

