A- A+

JUSTIÇA Após cinco anos de disputa judicial, Parque da Jaqueira é agora do Recife em definitivo Solenidade de homologação foi realizada na manha desta terça (6), no próprio parque

O Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife, agora é definitivamente do Recife. A doação do terreno foi homologada a partir de sentença do juiz titular da 3ª Vara Federal de Pernambuco, Frederico José Pinto de Azevedo, após conciliação entre o INSS, então proprietária do terreno, Município e União.



Uma solenidade da assinatura do termo de conciliação foi realizada na manhã desta terça (6), no próprio parque, com presença do prefeito João Campos; a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck; o ministro-chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias; e o presidente do TRF5, Fernando Braga.

“Estamos aqui fechando um ciclo, após 5 anos de tentativas de conciliação. E hoje, com a efetiva conciliação, sem mais pendengas, entregamos o Parque da Jaqueira em definitivo ao município do Recife e à população recifense”, discursou o juiz federal Frederico Azevedo.

O parque, localizado no bairro homônimo, possui 70 mil metros quadrados e um público diário de mais de 4 mil pessoas.



A cessão do parque aconteceu após discussões administrativa e judicial acerca da propriedade e do uso do espaço, cuja devolução era requerida pelo INSS. O instituto também pedia pagamento de taxas de ocupação por parte da prefeitura, que utiliza o equipamento público desde de 1984.

“Após tratativas entre o INSS, o Município do Recife e a União, com espeque no princípio da cooperação, entenderam a autocomposição como instrumento hábil à resolução da lide judicial instaurada acerca do Parque da Jaqueira, como forma de promover a pacificação social”, explica a decisão.

Na decisão, o magistrado lembra que o Parque da Jaqueira é considerado uma Unidade de Conservação da Paisagem (UCP) pela Lei Municipal de Recife n.º 17.610, de 30 de março de 2010.



"[O parque] contribui para o exercício de direitos sociais descritos no art. 6.º da Constituição Federal, a exemplo de lazer e saúde; é caracterizado por 'aspectos históricos, ambientais e culturais de relevância inquestionável, além de ser amplamente utilizada pela comunidade da capital pernambucana como bem público de lazer'”.



A decisão diz também que o Recife "realizou diversas obras no parque, como construção de área para a prática de ginástica, playgrounds, pista de corrida, sanitários públicos, edificações da administração, operações de melhorias, além de outras intervenções voltadas a facilitar a utilização da área pela população em geral”.





Veja também

MOBILIDADE NA FOLIA Metrô do Recife vai funcionar com operação especial no dia do Galo da Madrugada