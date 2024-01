A- A+

Recife Após cinco dias internado no Recife, turco resgatado de helicóptero em alto-mar recebe alta médica Oguzhan Baydak, de 29 anos, estava internado no Hospital Jayme da Fonte, na Zona Norte do Recife

Recebeu alta, nesta segunda-feira (29), o tripulante turco que foi internado no Recife após sofrer um infarto agudo do miocárdio quando estava em uma embarcação em alto mar.

Segundo o Hospital Jayme da Fonte, Oguzhan Baydak, de 29 anos, foi submetido a um cateterismo cardíaco na sexta-feira (26). Na ocasião, foi feita a colocação de um stent.

O turista turco estava em um navio com bandeira das Ilhas Marshall, a 140 milhas náuticas (cerca de 260 quilômetros) a leste do Recife, quando passou mal no dia 24 de janeiro. Na data, um helicóptero da Força Aérea Brasileira (FAB) foi acionado e realizou o socorro em alto-mar.



Oguzhan Baydak foi encaminhado para o Hospital Jayme da Fonte, na Zona Norte do Recife, onde passou por exames que confirmaram o infarto agudo do miocárdio.

