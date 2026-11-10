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Saúde Após cirurgia cerebral, homem passa a enxergar olhos de gato em rostos humanos Experiência é advinda da palinopsia, um sintoma neurológico e visual em que a pessoa continua a ver a imagem de um objeto ou cena mesmo depois de ele já ter sido removido do campo de visão

Após uma cirurgia cerebral, um homem de 28 anos que mora no nordeste dos Estados Unidos passou a enxergar olhos de gato em rostos humanos.

A experiência é advinda da palinopsia, um sintoma neurológico e visual em que a pessoa continua a ver a imagem de um objeto ou cena mesmo depois de ele já ter sido removido do campo de visão.

No caso de Karl, a palinopsia começou há dois anos, após a remoção de parte de seu lobo temporal direito, região que desempenha um papel crucial no processamento de rostos. A cirurgia foi necessária devido a uma malformação arteriovenosa.

A associação com rostos de gatos pode ser explicada pelo fato de Karl ter uma gata malhada cinza chamada Luna, que costuma ser o primeiro rosto que ele vê pela manhã.

Após o procedimento cirúrgico, ele passou a ver características de seu gato — como as órbitas oculares em formato de amêndoa, as pupilas dilatadas e as listras — nos rostos humanos que encontrava naquele dia, seja pessoalmente ou online. Por outro lado, se ele visse um rosto humano no início do dia, e não a da sua gata, ele poderia ver as pupilas e o formato dos olhos dessa pessoa nos rostos de outras e até mesmo no rosto de Luna. Karl relatou sua experiência em um relatório publicado na revista Cortex.

Segundo o site Medical Press, o autor principal do estudo Brad Duchaine — professor e chefe do departamento de ciências psicológicas e cerebrais e investigador principal do Laboratório de Percepção Social em Dartmoutha — afirmou que o caso de Karl "demonstra que características individuais podem ser resgatadas da memória e influenciar nossa percepção contínua".

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Ao tomar conhecimento da experiência do homem, Duchaine lembrou-se de um estudo de 1986 publicado na mesma revista, no qual que relatava o caso de uma mulher que em um ônibus viu um poodle no colo de um passageiro e, em seguida, viu o rosto do poodle em todos os outros passageiros. Ela havia sofrido um AVC nove meses antes.

No entanto, no caso recente, apenas componentes dos rostos são transferidos, e não o rosto inteiro.

Karl apresenta uma forma de palinopsia, na qual algo visto anteriormente persiste ou reaparece na percepção posterior. No caso dele, sua palinopsia leva a distorções faciais, uma condição chamada prosopometamorfopsia, ou PMO.

Na tentativa de ilustrar visualmente o que Karl estava vivenciando, o professor preparou um esboço a lápis que, em seguida, inseriu em um modelo de Inteligência Artificial para tornar a imagem mais fotorrealista.

Ele então compartilhou a imagem com o homem, e os dois trocaram ideias, fazendo as alterações necessárias. As imagens geradas foram posteriormente incluídas no relatório.

Conforme informou o Medical Press, Duchaine disse que a IA proporciona aos pesquisadores a capacidade de gerar visualizações mais precisas do que as pessoas estão vivenciando quando têm percepções visuais distorcidas.

— Se você sabe o que a pessoa está sentindo, pode pesquisar muito melhor o que ela está enfrentando e tentar descobrir maneiras de controlar isso. E agora o paciente também pode participar desse processo de criação dessas visualizações. O uso da IA também é útil para pacientes que desejam transmitir não apenas aos seus profissionais de saúde, mas também a seus amigos e familiares, como os rostos lhes parecem

A equipe de pesquisa planeja continuar trabalhando com Karl no futuro. De acordo com o site, o laboratório de Duchaine estuda a PMO e já ouviu relatos de mais de 250 pessoas que experimentam distorções faciais.

O professor afirma que seu laboratório recebeu casos de pessoas que foram diagnosticadas com problemas psiquiátricos e, em alguns casos, até mesmo medicadas com antipsicóticos, quando na verdade apresentavam apenas problemas visuais.

Mais informações sobre distorções no processamento facial podem ser encontradas no site de Duchaine sobre PMO.

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