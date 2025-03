Após colisão, jovem de 21 anos cai de moto e morre imprensada entre pneus de caminhão na BR-101

A- A+

Uma mulher de 21 anos, que estava na garupa de uma moto, morreu após o veículo colidir com um caminhão na BR-101, no Ibura, Zona Sul do Recife.



O sinistro de trânsito ocorreu por volta das 6h40 desta terça-feira (18), no km 76 da rodovia, na pista sentido Jaboatão dos Guararapes.



Na moto estavam padrasto e enteada. A jovem voltava para casa após largar do trabalho como cuidadora de idoso, segundo informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).



Chovia no momento em que a motocicleta tentou acessar a pista e acabou colidindo com o caminhão que trafegava na via.

Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (18) | Foto: PRF/Divulgação

Com o impacto, a passageira da moto caiu, ficou imprensada entre os dois pneus do caminhão e morreu no local.

A PRF também informou que o condutor da motocicleta, que é padrasto da vítima, teve ferimentos leves e não precisou ser socorrido.



Ele e o motorista do caminhão permaneceram na área do acidente e realizaram o teste do bafômetro, que não apontou uso de bebida alcoólica.



O Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto de Medicina Legal (IML) também foram acionados ao local.

