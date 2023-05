A- A+

Recife Após comer peixe, homem de 58 anos é internado no Recife com suspeita da doença da urina preta Paciente consumiu o alimento no último dia 23 de abril, junto com outros três vizinhos

Um homem de 58 anos está internado, no Recife, com suspeita de ter contraído a doença de Haff, conhecida como "doença da urina preta", após consumir um peixe da espécie budião.



De acordo com a Secretaria de Saúde da cidade (Sesau), a vítima, que é moradora do bairro da Madalena, na Zona Oeste, consumiu o alimento no último dia 23 de abril, junto com outros três vizinhos.



Quatro horas após ingerir o peixe, o paciente, que possui histórico de hipertensão e outros fatores de risco, apresentou rigidez muscular, inchaço e dormência nas pernas, urina escurecida, elevação de CPK (contração rápida dos músculos) e hiperemia de tonsilas (aumento de vermelhidão).

Em 24 de abril, um dia após os sintomas, o homem, que não teve o nome divulgado, foi internado no Hospital dos Servidores do Estado, no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife. Já no dia 25 de abril, ele foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do local, onde permanece sob cuidados médicos.

Em nota, o hospital informou que o paciente segue realizando hemodiálise e recebendo suporte com ventilação mecânica:

"O paciente internado no Hospital dos Servidores do Estado, com síndrome de Haff, segundo diagnóstico firmado de acordo com o quadro clínico e laboratorial apresentado, continua internado na UTI, ainda realizando hemodiálise e recebendo suporte com ventilação mecânica. O estado de saúde é grave, mas se mantem estável".



Na unidade de saúde, foram coletadas amostras clínicas de sangue, urina e fezes, que seguiram para análise no Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco (Lacen-PE), no dia 26 de abril.

Os resultados dos exames ainda não foram liberados, e o caso segue em investigação.



Segundo a Sesau, nenhum outro indivíduo que também ingeriu o peixe apresentou sintomas até o momento.

