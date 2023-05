Após condenar ação israelense, Brasil critica ataque palestino

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil emitiu um comunicado, nesta quinta-feira (11), para condenar um ataque de foguete lançado da Faixa de Gaza, na Palestina, que matou um cidadão israelense.

"Trata-se de flagrante violação do direito humanitário e internacional. O Brasil exorta todas as partes envolvidas a cessarem imediatamente as hostilidades, incluindo bombardeios aéreos e lançamentos de foguetes, a fim de evitar a escalada das tensões", diz a nota