Após criança reclamar de "monstros", família nos EUA encontra 60 mil abelhas em parede de quarto

Uma garotinha de três anos, moradora da cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, começou a reclamar aos pais que havia monstros em seu quarto. Os adultos não ligaram muito. Afinal, a pequena Saylor Class tinha acabado de assistir ao filme Monstros S.A (2001) e tudo indicava que poderia ser fruto de uma imaginação fértil. Mas o que eles não sabiam é que, sim, eles realmente estavam lá — e aos milhares, sobre a cabeça da menina. No teto, a família encontrou uma colmeia, cujos favos pesavam 45 kg e abrigavam entre 55 mil e 65 mil abelhas.

Ashley Massis Class, em entrevista à BBC, contou que a filha reclamava de "monstros na parede" do quarto, mas que nem ela, nem o marido, levaram a denúncia a sério, já que tinham assistido a animação recentemente. Ela lembra que uma de suas abordagens foi, inclusive, dar uma garrafa de água à Saylor para que ela usasse como um "spray para o monstro". A ideia não teve nenhum efeito, e a menina continuou reclamando meses a fio de que algo estava à espreita no armário.

As reclamações da menina começaram a fazer mais sentido quando Massis Class notou algumas abelhas aglomeradas próximo ao sótão e à chaminé do lado de fora da casa de 100 anos. Os adultos pensaram que Saylor pudesse ter escutado o zumbido e, então, associado aos monstros. A mulher ligou para uma empresa de controle de pragas e descobriu que os pequenos insetos avistados tratavam-se de uma espécie protegida nos Estados Unidos. Um apicultor foi contratado.

O profissional notou que as abelhas viajavam em direção ao piso do sótão — ou em direção ao teto do quarto de Saylor. Ele então encontrou um buraco do tamanho de uma moeda e passou a rastrear a construção natural a partir desse ponto com o usou de uma câmera térmica. Da parede do cômodo da criança veio a surpresa:

— [A tela] iluminou-se como uma árvore de natal — disse a mãe.

As abelhas passaram oito meses trabalhando em uma poderosa colmeia, que surpreendeu até mesmo o apicultor. Ao abrir a parede, os insetos "saíram [voando] como em um filme de terror", descreveu Massis Class. Foram realizadas três sessões de aspiração reversa, e as abelhas foram separadas em caixas para serem transferidas para um santuário.

Todo o cômodo foi isolado para evitar que as invasoras voassem rumo a outro local da casa. A fiação da estrutura centenária foi danificada pelas abelhas e pelo mel produzido, um dano avaliado em US$ 20 mil (cerca de R$ 102 mil na cotação atual). A mulher explicou à rede de notícias que o seguro não cobre o incidente relacionado a pragas, uma vez que consideram a situação evitável.

