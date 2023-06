Após críticas, enteado de bilionário desaparecido em submarino apaga posts de ida a show de rock

A- A+

Enteado do bilionário britânico Hamish Harding, um dos passageiros do submarino que desapareceu durante uma expedição aos destroços do Titanic, Brian Szasz decidiu apagar das redes sociais fotos suas num show durante as buscas. Na segunda-feira (19), ele publicou uma imagem sorridente em frente a um stand de produtos de marketing da banda Blink 182, em San Diego, na Califórnia.

Na ocasião, reconheceu que o gesto poderia ser mal-interpretado, mas defendeu o comportamento como forma de lidar com o drama familiar.

"Pode ser de mau gosto estar aqui, mas minha família gostaria que eu estivesse no show do Blink 182, pois é minha banda favorita, e a música me ajuda em tempos difíceis!", escreveu ele, na postagem.

Brian Szasz recebeu críticas de internautas por ir ao show enquanto as buscas no Atlântico Norte eram intensificadas. Na terça (20), ele voltou a defender a decisão de ver a banda nesse momento.

"Sim, eu fui a um show do Blink 182 na noite passada. Eu deveria ficar em casa sentado assistindo às notícias? Não me arrependo. Essa banda vem me ajudando a superar tempos difíceis desde 1998", destacou Szasz.

Em meio às críticas, Brian Szasz apagou os posts e escreveu no Facebook que a própria mãe lhe pediu que preservasse a privacidade da família.

"Por privacidade, minha mãe me pediu para excluir todas as postagens relacionadas. Obrigado pelo apoio", ressaltou.

Na segunda-feira, Brian Szasz havia confirmado que o padrasto estava no submarino que sumiu no Atlântico Norte. Na ocasião, ele pediu pensamentos e orações para que a missão de resgate fosse bem-sucedida.

As buscas pelo submarino Titan, da empresa Ocean Gate, que desapareceu com cinco tripulantes na madrugada de domingo após partir rumo aos destroços do Titanic, chegam ao seu quarto dia.

Trata-se de uma corrida contra o relógio, já que o submersível conta com menos de 24 horas de oxigênio em sua reserva, segundo apontam as mais recentes estimativas das autoridades dos EUA e do Canadá. A operação de resgate enfrenta dificuldades, que vão da baixa visibilidade das águas ao tamanho da área a ser investigada, equivalente às Regiões Metropolitanas do Rio e São Paulo, juntas.

