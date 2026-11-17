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Em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Olinda informou o fim do contrato com a artista visual Carolina Noemia dos Santos, responsável pela identidade visual do Carnaval de Olinda 2027. O encerramento da parceria ocorreu após críticas nas redes sociais envolvendo acusações de violência contra mulheres atribuídas à artista.

“A decisão foi tomada diante de fatos, os quais a Prefeitura tomou conhecimento no dia de ontem e considerando a importância de oferecer respostas à sociedade com responsabilidade, serenidade e transparência A Prefeitura de Olinda reafirma seu respeito à artista e ressalta que não cabe à gestão municipal realizar julgamentos pessoais. Eventuais questões que exijam apuração e julgamento devem ser tratadas pelas instituições competentes, respeitando-se os direitos de todos os envolvidos”, publicou a gestão municipal.

“O Carnaval de Olinda é de todos e para todos. É uma festa que pertence aos olindenses, aos pernambucanos e aos brasileiros que chegam à nossa cidade para celebrar a cultura, a diversidade e a alegria. É uma manifestação popular que deve acolher, unir e respeitar todas as pessoas. O Carnaval de Olinda deve ser regido pela alegria, pelo respeito, pela transparência e pela valorização das nossas tradições. É com esse espírito que a Prefeitura de Olinda trabalha para realizar o Carnaval de 2027: uma grande festa, construída com todos e para todos, marcada pela união, pelo respeito e pela alegria que fazem de Olinda um dos maiores símbolos da cultura brasileira”, publicou.

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