Após curto-circuito, Linha Centro do Metrô do Recife é interditada
Ao todo, 19 estações fazem parte do ramal
O curto-circuito aconteceu no pantógrafo de um dos trens que circulam na Linha Centro - Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco
A Linha Centro do Metrô do Recife sofreu um curto-circuito e precisou ser interditada nesta quarta-feira (17). Ao todo, 19 estações fazem parte do ramal.
Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra passageiros andando nos trilhos.
Matéria em atualização.
