A- A+

Mobilidade Após curto-circuito, Linha Centro do Metrô do Recife é interditada Ao todo, 19 estações fazem parte do ramal

A Linha Centro do Metrô do Recife sofreu um curto-circuito e precisou ser interditada nesta quarta-feira (17). Ao todo, 19 estações fazem parte do ramal.

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra passageiros andando nos trilhos.

Matéria em atualização.





Veja também