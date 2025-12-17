Qua, 17 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta17/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Mobilidade

Após curto-circuito, Linha Centro do Metrô do Recife é interditada 

Ao todo, 19 estações fazem parte do ramal

Reportar Erro
O curto-circuito aconteceu no pantógrafo de um dos trens que circulam na Linha CentroO curto-circuito aconteceu no pantógrafo de um dos trens que circulam na Linha Centro - Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco

A Linha Centro do Metrô do Recife sofreu um curto-circuito e precisou ser interditada nesta quarta-feira (17). Ao todo, 19 estações fazem parte do ramal. 

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra passageiros andando nos trilhos. 

Matéria em atualização.

Leia também

• Lula reúne Raquel Lyra e João Campos e anuncia R$ 4 bilhões para recuperar Metrô do Recife


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter