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Mobilidade

Após curto-circuito causar paralisação total, Linha Centro volta a operar no Grande Recife

Vídeo mostra o momento em que passageiros descem do trem lotado e caminham sobre trilhos

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Passageiros foram evacuados pela equipe da CBTUPassageiros foram evacuados pela equipe da CBTU - Foto: Reprodução

Após reparos técnicos, o Ramal Jaboatão da Linha Centro do Metrô do Recife, que ficou paralisado no início da noite desta segunda-feira (27), voltou a operar.

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), um curto-circuito na oficina localizada no bairro de Cavaleiro provocou a interrupção da circulação. Os passageiros foram retirados dos trens.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um trem para entre as estações Floriano e Engenho Velho. Em seguida, os passageiros descem do comboio lotado e caminham pelos trilhos em um trecho com pouca iluminação.

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De acordo com a CBTU, o curto-circuito provocou a "desenergização do Ramal Jaboatão", mobilizando equipes técnicas para restabelecer o sistema. O Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) confirmou a paralisação total da Linha Centro.

Cerca de duas horas depois, a CBTU informou que o problema havia sido solucionado.

"Após atuação da equipe técnica e operacional, o problema elétrico no Ramal Jaboatão foi resolvido. Todas as estações da Linha Centro serão reabertas às 20h", informou a companhia à reportagem.

Linhas emergenciais

Para minimizar os impactos aos passageiros, o CTM reforçou a operação das seguintes linhas:

200 – TI Jaboatão (Parador)

2043 – TI CDU/TI Joana Bezerra

2450 – TI Camaragibe (Centro)

Também foram colocadas em circulação as linhas especiais:

238 – TI Jaboatão/TI Barro

858 – TI Joana Bezerra/TI

2481 – TI Camaragibe/TI TIP

 

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