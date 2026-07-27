Após curto-circuito causar paralisação total, Linha Centro volta a operar no Grande Recife
Vídeo mostra o momento em que passageiros descem do trem lotado e caminham sobre trilhos
Após reparos técnicos, o Ramal Jaboatão da Linha Centro do Metrô do Recife, que ficou paralisado no início da noite desta segunda-feira (27), voltou a operar.
Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), um curto-circuito na oficina localizada no bairro de Cavaleiro provocou a interrupção da circulação. Os passageiros foram retirados dos trens.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um trem para entre as estações Floriano e Engenho Velho. Em seguida, os passageiros descem do comboio lotado e caminham pelos trilhos em um trecho com pouca iluminação.
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De acordo com a CBTU, o curto-circuito provocou a "desenergização do Ramal Jaboatão", mobilizando equipes técnicas para restabelecer o sistema. O Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) confirmou a paralisação total da Linha Centro.
Cerca de duas horas depois, a CBTU informou que o problema havia sido solucionado.
"Após atuação da equipe técnica e operacional, o problema elétrico no Ramal Jaboatão foi resolvido. Todas as estações da Linha Centro serão reabertas às 20h", informou a companhia à reportagem.
Linhas emergenciais
Para minimizar os impactos aos passageiros, o CTM reforçou a operação das seguintes linhas:
200 – TI Jaboatão (Parador)
2043 – TI CDU/TI Joana Bezerra
2450 – TI Camaragibe (Centro)
Também foram colocadas em circulação as linhas especiais:
238 – TI Jaboatão/TI Barro
858 – TI Joana Bezerra/TI
2481 – TI Camaragibe/TI TIP