Saúde Após decisão judicial, bebê com doença rara no coração é transferida para hospital em São Paulo A pequena Eloá Vitória da Silva Vicente, de um mês e meio, consegui vaga no Hospital do Coração (Hcor)

Com apenas um mês e meio de nascida, a bebê Eloá Vitória da Silva Vicente já enfrenta uma verdadeira batalha pela vida. Diagnosticada com uma doença rara no coração, que afeta o funcionamento do órgão, ela foi transferida nesta quinta-feira (12) do Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco (Procape), situado no Hospital Universitário Cruz, no centro do Recife, onde estava internada, para um leito de alta complexidade e especializado em cardiologia no Hospital do Coração (Hcor), em São Paulo, onde deve passar por cirurgias.

A transferência, custeada pelo Governo do Estado, ocorreu após determinação proferida pela 1ª Vara da Comarca de Paudalho. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), o avião, equipado com suporte de UTI Aérea, decolou do Aeroporto Internacional do Recife – Gilberto Freyre por volta das 11h40, com chegada para o início desta noite.

Conforme informações disponíveis no sistema processual do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), a família da criança ingressou com a ação judicial em dezembro do ano passado. No dia 16 do mesmo mês, por meio de uma antecipação de tutela, a 1ª Vara de Paudalho determinou que o Governo do Estado providenciasse a transferência da menina para uma UTI Neonatal em hospital de alta complexidade.

A decisão relata que a bebê, nascida no dia 19 de novembro de 2022, foi diagnosticada com a Síndrome do coração esquerdo hipoplásico, informando a recomendação médica para que ela fosse transferida para um centro de referência no tratamento da doença.

Segundo a Assessoria de Comunicação do TJPE, foi publicada, nessa quarta-feira (11), a decisão referente à transferência para o Hcor. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde afirmou que a Central de Regulação de Leitos do Estado foi comunicada sobre a vaga disponibilizada pelo Hcor na manhã da quarta, dando início aos trâmites necessários para a concretização da transferência.

A pasta também informou que mantinha, desde a semana passada, equipes de prontidão para iniciar a logística tão logo uma vaga fosse ofertada para a paciente.

“A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) coordenou, junto ao Procape e ao Hcor, a logística de transporte terrestre e aéreo para que a paciente fosse conduzida em segurança da saída da unidade de internação, no Recife, com destino ao hospital localizado na capital paulista”, afirmou o órgão.

