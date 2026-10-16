A- A+

RECIFE Após dedetização contra infestação de pulgas, prédio da UFPE funcionará normalmente na segunda (19) Instituição havia informado que seria necessário suspender atividades na data, mas voltou atrás após primeira etapa do combate a pragas

As atividades do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) serão normais na próxima segunda-feira (19). Anteriormente, a instituição informou que seria necessário o fechamento do prédio na data por conta de uma infestação de pulgas.

Em vídeos obtidos pela reportagem da Folha de Pernambuco, foi possível ver algumas pulgas nas roupas dos estudantes e ocupantes do prédio. Os insetos foram localizados entre o térreo e o quarto andar do prédio.

Em novo comunicado enviado à imprensa na tarde desta sexta (16), no entanto, a UFPE informou que a suspensão não será mais necessária por conta da primeira etapa de dedetização dos espaços do térreo ao 5º andar e de áreas externas e arredores do edifício.

"A segunda etapa está prevista para a próxima segunda-feira (19), a partir das 8h, sem oferecer riscos à saúde dos usuários do prédio, sendo permitida a circulação e a permanência de pessoas nos ambientes tratados imediatamente após sua aplicação", esclareceu a UFPE.

Outras medidas

Além da dedetização, a equipe da Superintendência de Infraestrutura da Universidade (Sinfra) está atuando na identificação das possíveis fontes de disseminação das pulgas nas dependências do CFCH. O trabalho investiga a eventual presença de animais silvestres no interior do prédio e de animais domésticos, como cães e gatos, nas áreas do entorno.

As ações estão sendo conduzidas em articulação com a Comissão de Bem-Estar Animal da Universidade. As equipes visam adotar as medidas adequadas para cada situação, incluindo o manejo e a remoção responsável de animais silvestres, quando necessário, e a avaliação e o tratamento dos animais domésticos, com a aplicação de medicamentos apropriados, quando indicada.

"O objetivo é combater a infestação de forma eficaz, segura e responsável, atuando tanto no controle das pulgas quanto na identificação e no tratamento de suas possíveis fontes de disseminação”, assegurou a UFPE.

Veja também