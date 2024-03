A- A+

Passarela BR-232 Após demolição de passarela na BR-232, fluxo segue sem impasse nos dois sentidos neste domingo (3) Parte da passarela está posicionada entre as vias, mas sem interferência na estrada; movimento de pedestres é baixo

Após a demolição da passarela localizada no km 8 da BR-32, no Curado, Zona Oeste do Recife, programada para a madrugada deste domingo (3), o fluxo nos dois sentidos da estrada seguem funcionando normalmente e sem transtornos.

O trânsito da pista principal havia sido desviado para as vias laterais das 20h do sábado (2), até às 6h de hoje. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), responsável pelas obras que tiveram início na semana passada, algumas mudanças ainda serão feitas até junho, quando está previsto a finalização do trabalho.

"O DER esclarece que algumas operações de interdição pontuais ainda serão necessárias no decorrer da obra, que deve durar até começo de junho, conforme previsto no cronograma da obra de triplicação da BR-232", explicou o departamento.

No início das obras, para facilitar a travessia, foram instaladas uma faixa de pedestre e uma lombada eletrônica com velocidade máxima permitida de 50km/h. Parte da passarela demolida está posicionada entre as vias principal e lateral, mas sem interferir nos fluxos dos carros e pedestres.

O fluxo dos que atravessam a pé o local segue baixo na manhã deste domingo (3).

