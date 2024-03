A- A+

O Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) apresentou, em reunião, medidas ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) para viabilizar a operação da Vera Cruz. O objetivo é coletar mais informações e soluções para problemas identificados por passageiros que utilizam as linhas de ônibus da empresa.

Segundo o Grande Recife, as denúncias englobam questões como descumprimento de horário, frota reduzida, Plataforma Elevatória Veicular - PEV quebrada/ausente, além de veículos retidos durante vistorias. Ainda segundo o CTM, há a possibilidade de suspensão ou revogação do contrato da Vera Cruz caso não haja o cumprimento das demandas.



“Caso ocorra a determinada a suspensão ou revogação do contrato da Vera Cruz, a população não ficará desassistida, uma vez que o serviço será assumido por outro(s) operador(es)”, garantiu o Diretor-Presidente do CTM, Matheus Freitas.

Durante a audiência, que aconteceu nessa quinta-feira (21), foi concedido à Vera Cruz o prazo de uma semana para discutir internamente os impactos das medidas apresentadas pelo CTM e concordar com as determinações. São elas:

Pagamento das multas geradas até 2023, imediatamente;

Manter, no mínimo durante 12 meses, zero autuação de frota reduzida, descumprimento de horário, e/ou Operação de Veículo Retido;

Reduzir em, pelo menos, 90% as constatações/autuações;

Até 15 de abril de 2024 alcançar 70 veículos vistoriados e aprovados.

Ficou designado, ainda, uma nova data - 1° de abril -, sem prejuízo da instauração de processo de suspensão/revogação da "permissão" da operadora.

Reunião do CTM com o MPPE. - Foto: Paulo Maciel/Grande Recife Consórcio de Transporte

O encontro foi conduzido pelo Promotor de Justiça Leonardo Brito Caribé, e contou com participação de Matheus Freitas, acompanhado do Diretor de Planejamento, Jonathan Valença, e do Coordenador Jurídico, Roberto Campos. Também estavam presentes representantes: da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco – SEMOBI/PE, Alexandre Correa Gondim Bezerra Rodrigues e Dreicy Fraga; da Federação dos Usuários dos Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, Renilda Maria da Silva; o integrante do Conselho Superior de Transporte Metropolitano – CSTM, Clayton Leal, e o noticiante, Jorge Geraldo.

A reportagem procurou a Vera Cruz a respeito de um posicionamento oficial sobre as determinações, mas, até a última atualização da matéria, não recebeu resposta.

