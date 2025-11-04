Após depilar região íntima, professor quase morre com infecção bacteriana; entenda o caso

A- A+

O professor de inglês Vinícius Zacchia, de 29 anos, contraiu uma superbactéria após se cortar enquanto depilava a região íntima com uma máquina. Os sintomas da infecção se iniciaram três dias depois.

"Na verdade, eu nem sabia que tinha me cortado. Tudo começou com uma dor leve, meio incômoda, numa região onde eu jamais imaginaria que algo grave pudesse acontecer", afirma em vídeo publicado na sua conta do TikTok.

Ao perceber um certo incômodo na região onde havia se depilado, Vinícius procurou um hospital. No local, ele foi diagnosticado com hemorroidas e iniciou o tratamento com medicação. Contudo, houve piora no seu quadro.

Dentro de três dias, o professor começou a sentir sintomas ainda mais fortes, dentre eles febre alta, calafrios, mal-estar, dificuldade para andar e uma dor muito intensa. E, de volta ao hospital, os médicos suspeitaram que se tratava de gangrena de Fournier, um tipo de doença que causa necrose e pode ser fatal.

Com a suspeita, foi realizada uma cirurgia de abscesso (para que fosse retirada a secreção presente no local do corte) às pressas, e então, os médicos chegaram ao diagnóstico.

Vinícius havia sido infectado por uma bactéria MRSA, considerada uma superbactéria por sua resistência a antibióticos. Além disso, houve uma complicação com a bactéria que resultou em uma gangrena de Fournier.

"Fiquei 8 dias internado na primeira vez e depois precisei ser internado novamente por mais 15 dias. Ao todo, foram mais de três semanas de internação", relata.

De volta à sua rotina, ele afirma que não utiliza mais materiais cortantes diretamente na pele.

"Aprendi, da forma mais dura possível, que a bactéria poderia ter entrado em qualquer microcorte, em qualquer parte do corpo. No meu caso, para minha infelicidade, acabou sendo em uma região delicada, o que deixou tudo ainda mais complicado", diz.

Veja também