Rio de Janeiro Após desaparecimento do ator, cachorros de Jefferson Machado foram doados; dois morreram Dos oito cães da raça Setter, um continua desaparecido; todos tinham nomes de astros da MPB

O ator Jefferson Machado era apaixonado pela raça Setter, conhecida pelo bom humor e alegria. Ele tinha oito deles, todos com nomes de estrelas da MPB: Tim Maia, Nando Reis, Elis Regina, Cazuza, Vinicius de Moraes, Gilberto Gil, Rita Lee e Caetano Veloso.

Os animais foram abandonados em janeiro, situação que despertou suspeitas sobre o desaparecimento de Jeff, como era conhecido. Caetano e Rita Lee morreram, Gilberto Gil continua desaparecido e os outros cinco foram doados.

A doação foi organizada por Patrícia Triacca, veterinária amiga do ator e criadora da raça, com o consentimento da família dele. Os animais foram entregues a clientes de Patrícia, que acompanharam o caso desde o início, quando fotos dos animais abandonados começaram a circular por um grupo do WhatsApp em comum entre eles.

Após o desaparecimento do ator, os cachorros foram localizados pela ONG Indefesos, de proteção aos animais. A diretora Rosana Guerra organizou uma força-tarefa assim que soube dos cães abandonados por bairros da Zona Oeste, principalmente em Santa Cruz, onde a maioria foi encontrada.

Rosana começou a divulgar as fotos dos cachorros perdidos nas redes da ONG, e uma das publicações chegou ao grupo de WhatsApp em que estavam Patrícia e seus clientes. A veterinária entrou em contato com a diretora, explicou que a raça Setter, por não ser muito comum no Brasil, tem chip de identificação. Assim que descobriram que eles eram de Jefferson.

Patrícia avisou à família do ator e as suspeitas pelo desaparecimento de Jeff começaram. Ele foi encontrado na segunda-feira (22), dentro de um baú enterrado e acimentado a 2 metros de profundidade em uma casa de Campo Grande, na Zona Oeste.

Além dos Setters, Jefferson já teve uma Lulu da Pomerânia, chamada Miúcha, e a Chow-chow Nara Leão, já haviam falecidas.

