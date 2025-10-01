A- A+

RIO DE JANEIRO Após dia de caos, com fechamento por 12 horas e 162 voos cancelados, Santos Dumont opera normalmente Vazamento parou aeroporto e causou transtornos a passageiros, que lotaram o saguão

As operações no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, acontecem normalmente na manhã desta quarta-feira, um dia após ficar fechado durante 12 horas por causa de um vazamento de óleo que atingiu a pista principal. A informação é do Bom Dia Rio, da TV Globo. Nesta terça-feira, 162 voos cancelados foram cancelados, sendo 80 de chegada e 82 de partida, e outros 14 foram alternados para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, na Zona Norte da capital.

Ao longo da terça-feira, a Infraero, que administra o Santos Dumont, mudou a previsão de reabertura das pistas algumas vezes. Logo no início da manhã, quando alguns passageiros já estavam embarcados nas aeronaves, passageiros receberam avisos de que a limpeza da pista demoraria cerca de 15 minutos. Três horas depois, eles tiveram que desembarcar, quando a reabertura tinha sido postergada mais uma vez: seria às 14h da tarde.

Ainda houve dois adiamentos: um para às 17h e outro em que a administração do aeroporto retirou a previsão de horário, afirmando somente que só reabriria após a limpeza total e segurança da pista. O primeiro avião a decolar ontem deixou o aeroporto às 18h 30 rumo à Belo Horizonte, capital de Minas Gerais — a aeronave estava prevista para sair às 7h45.

O aeroporto funciona apenas das 6h às 23h, mas teve a operação estendida para a madrugada. Segundo a Infraero, o problema começou por volta das 3h e teve origem do motor de um caminhão “desemborrachador”, que vazou óleo. O veículo é comum em aeroportos e possui uma máquina que remove borracha da pista — deixada pelos freios de pouso das aeronaves, melhorando o atrito ou tirando antigas sinalizações do chão para uma nova marcação.

Desde que o problema foi detectado, funcionários tentaram atuar na limpeza da pista. Imagens aéreas mostraram um mutirão de pessoas com rodos para tentar tirar o óleo deixado pelo caminhão durante a madrugada. A Infraero afirmou que “utilizou todos os recursos disponíveis para liberação da pista no menor prazo possível” e que usou um desengraxante biodegradável em conjunto com a água de carros contraincêndio, que possuem jatos de alta pressão.

“A composição do pavimento das pistas de pouso e decolagem é específica, sendo a limpeza minuciosa necessária para garantir os níveis de atrito das aeronaves com o solo”, completa a empresa em nota.

Impacto em Congonhas e em Brasília

A interrupção das operações no Santos Dumont teve reflexos na ponte aérea Rio-São Paulo, afetando voos que partem do Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo. Segundo a Aena — , empresa que assessora o aeroporto —, até as 16h, 64 voos foram cancelados, todos com origem ou destino ao Santos Dumont — sendo 37 chegadas e 27 partidas.

Algumas partidas com destino ao Rio de Janeiro estão sendo redirecionadas para o Aeroporto do Galeão. Além disso, em decorrência de ajustes de malha realizados pelas companhias aéreas, outros 12 voos com diferentes destinos também foram cancelados, sendo seis chegadas e seis partidas.

A Inframerica informou o funcionamento do Aeroporto de Brasília também foi afetado. Até 11h50, foram registrados quatro voos cancelados na chegada e quatro voos na partida na capital federal. A empresa recomenda que passageiros verifiquem a situação de seus voos antes de se dirigirem ao aeroporto.

