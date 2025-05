A- A+

CHUVAS EM PERNAMBUCO Após diminuição de chuvas, Recife retorna a estágio de mobilização nesta segunda-feira (19) Estágio representa "situação de baixo a médio risco para a população" segundo as condições meteorológicas

O Recife voltou, às 9h desta segunda-feira (19), ao estágio de mobilização, segundo de cinco níveis de trabalho do Centro de Operações (COP).



Desde a tarde da última sexta-feira (16), com os altos índices de chuva e transtornos, a capital pernambucana estava em estágio de atenção.

De acordo com a prefeitura, o Recife entra no estágio de mobilização após a diminuição de chuvas.

Esse estágio representa "situação de baixo a médio risco para a população" segundo as condições meteorológicas.

Alerta da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), válido até o fim desta segunda-feira, diz que a borda de um sistema meteorológico sobre a Região Metropolitana do Recife (RMR) pode ocasionar chuvas de moderadas a pontualmente forte. Na RMR, o aviso é de nível amarelo.

A média das 24h contabilizadas até 9h é de 12 milímetros, com uma máxima de 31,5 mm observada pelo pluviômetro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

No estágio de mobilização, as equipes de trabalho da Prefeitura do Recife seguem em prontidão. "A rotina da cidade está voltando ao normal, mas seguimos monitorando", acrescenta o COP Recife.

Essa mudança de estágio foi tomada diante das atuais condições meteorológicas e o número de ocorrências na cidade e pode ser "atualizada a qualquer momento".

"Em caso de chuva acumulada, fique atento aos novos alertas do COP e siga as orientações da Defesa Civil. Em caso de necessidade ligue", completa o Centro de Operações.

Moradores podem acionar a Defesa Civil por meio do 0800 081 3400, a CTTU pelo 0800 081 1078, o Samu no 192, a Emlurb pelo 156 e os Bombeiros no 193.

